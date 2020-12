Bor du på kvikkleire? Her kan du sjekke

NGU har et faresonekart for kvikkleire. De største forekomstene er i det sentrale østlandsområdet og i Trøndelag. Arbeidet som førte til dette søkbare kartet startet etter Rissaskredet i 1978. Lokalbefolkningen kaller dette for «Rissa-raset», men det er klassifisert som et skred.

Du kan klikke på denne lenken til NGU for å få kartet. NRK vet ikke hvor god kapasitet serveren har, så dersom det kommer mye trafikk, så kan det kanskje ta litt tid før du får svar.

Etter at NRK publiserte denne saken har vi fått rapporter om at serveren ikke svarer. Det er fordi det kommer mye trafikk. Det er bare å vente til senere, og prøve igjen. Tjenesten har fungert godt det siste døgnet.

Forsiden av verktøyet ser slik ut. Det er en rekke søkemuligheter øverst til venstre. Det enkleste er å skrive inn din adresse i feltet for det. Foto: NGU

Etter å ha skrevet inn adressen din i søkeverktøyet kan du velge om du vil ha ditt område uthevet eller få resultatet i et stort kart. Det er to små forstørrelsesglass til venstre for adressen som gir deg dette valget.

Her er et stort kart over et interessant område for folk som jobber i NRK på Marienlyst i Oslo. Det viser at det ikke er noe kvikkleire i grunnen.

NRK står på trygg grunn. Foto: NGU

Ved søk på hele områder, så gir søkefunksjonen det som virker å være det mest sannsynlige. Under er resultatet på søket «Ask». Da kommer tettstedet i Gjerdrum opp som det første alternativet. Kartet ser vesentlig annerledes ut enn kartet over Oslo sentrum. Det er en rekke markerte områder som viser at det er kvikkleire der.

Kartet for Ask i Gjerdrum, der kvikkleireskredet har gått, viser en rekke områder som er markert med røde streker. I feltet nederst til høyre i kartbildet kan du se hvilken risikoklasse de forskjellige strekene markerer. Foto: NGU

Gjerdrum er spesielt utsatt. På kommunens kart over faresoner på Romerike, er Ask i Gjerdrum markert med risikoklasse 4 for kvikkleireskred.

Området der skredet gikk er klassifisert som høyeste risikoklasse 5.

I 2005 gjorde NGI en evaluering av risiko for kvikkleireskred i kommune på oppdrag fra NVE

Av de 26 kartlagte kvikkleiresonene i Gjerdrum kommune er fem kommet i høyeste faregradklasse, sju i høyeste konsekvensklasse og sju i de to høyeste risikoklassene. Det ble anbefalt å gjøre supplerende undersøkelser.

Hva er kvikkleire?

Kvikkleire er gammel havbunn. Nå er dette materialet på land fordi grunnen har hevet seg etter den siste istiden. Da vekten av isen forsvant, så begynte bevegelsen oppover.

Det sies derfor at kvikkleire finnes under det som kalles den marine grense. I Norge kan denne grensen gå hele 220 meter over dagens havnivå.

Hvordan ble det dannet?

Kvikkleire er altså rester av det som kalles marine sedimenter. For det meste er det mikroskopiske steinbiter som har kommet ut i havet gjennom elver. Da de ble avsatt på sjøbunnen, var disse partiklene omhyllet av sjøvann.

Vann fra sjøen er salt, og det er saltet som er nøkkelen til den «kvikke» delen av navnet.

Da dette materialet kom opp fra havet, begynte ferskvann å vaske ut saltet. Saltet er elektrisk ladet. Den elektriske ladningen fungerte omtrent som magneter. Det holdt materialet sammen.

Hva gjør den kvikk?

Når kvikkleire får lov til å ligge i ro, er det ikke noe problem. Problemet kommer når det på en måte får et sjokk. Uten at «magnetene» er til stede, kan materialet kollapse og blande seg med ferskvannet det er omgitt av. Leire, og kvikkleire er veldig vått, men det er likevel et fast materiale fordi de små partiklene organiserer seg i en gitterstruktur.

Det er denne gitterstrukturen som kollapser. Du kan sammenligne det litt med å røre godt i en saus som har stivnet. Den kan bli temmelig flytende igjen ved å bevege på den.

Hvorfor skjer det?

Fagpersonene sier at kvikkleirelaget blir «punktert». Det kan være naturlige årsaker, eller menneskelige årsaker. En elv som vasker vekk jordsmonn slik at vannstrømmen når kvikkleirelaget er en vanlig utløser.

Det samme er gravearbeid, sprengning, forflytning av masser og vibrasjoner.

Mye nedbør over lang tid kan være en medvirkende årsåk. Det er fordi nedbøren øker vanntrykket i porene mellom materialet i gitterstrukturen.

Hvofor så raskt og dramatisk?

Det som skjer ved punktering, er at en del av kvikkleiren kollapser. Den blir til en tyntflytende suppe som ikke kan holde noen ting. Dette påvirker kvikkleiren i nærheten slik at den også kollapser i en kjedereaksjon.

Dette kan få dramatiske konsekvenser. Her i denne lenken kan du se en dokumentarfilm om Rissa-skredet (raset...) som har opptak fra da en liten masseforflytning på en bondegård førte til at hele 9 millioner kubikkmeter materiale ble skylt på sjøen.