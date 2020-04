Ordfører snur: – Jeg har fått skikkelig pepper for dette

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Noen oppfatter at jeg setter kniven inn i et allerede blødende næringsliv, skriver ordfører i Risør Per Kristian Lunden (Ap) til NRK.

Bakgrunnen for reaksjonene er hans tidligere uttalelse om at han ønsket egne råd for hyttegjester i hans kommune.

Dette handlet blant annet om at de skulle oppholde seg mest mulig på hytta, få tilkjørt varer og holde seg borte fra serveringssteder og arrangement.

Etter mange negative tilbakemeldinger fra næringslivet har imidlertid ordføreren blitt mer og mer usikker på sitt eget forslag.

– Jeg har fått skikkelig pepper for dette, og etter å ha tenkt meg om vil jeg ikke anbefale andre og strengere råd enn de nasjonale nå, sier han til NRK torsdag ettermiddag.

Saken skal behandles i formannskapet. Lunden tror det kan bli enighet om hans nye syn.

Ordfører i Risør Per Kristian Lunden (Ap), sier han har endret mening etter tilbakemeldinger fra næringslivet. Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Vi har ventet på at forbudet skulle bli opphevet

Næringsdrivende og politiker i Høyre Kjell Mac Donald, er én av dem som reagerte sterkt på ordførerens forslag.

– Vi har ventet fælt på dagen da hytteforbudet blir opphevet. Det har vært et lys i tunellen for bedrifter som er skikkelig presset for tiden. Da trenger vi ikke en ordfører som går ut og sier at vi skal ha egne «regler», sier han.

Selv driver han tre bedrifter i Risør: Brygga Restaurant, Risør Smia og Risør Båtopplag.

Han sier besøkende fra andre steder er uhyre viktig for både ham og andre næringsdrivende i kommunen.

– Vi lever av det som skjer mellom 1. mai og 1. september. Det gjelder både håndverkere, butikker, restauranter og puber. Vi venter på turistene hvert år, sier han.

Mac Donald mener alt ligger til rette for at både innbyggere og turister kan benytte seg av tilbudene i byen.

– Vi har prøvd å følge de pålagte smittevertiltakene til punkt og prikke, noe vi selvfølgelig vil fortsette med. Selv om vi tar imot flere mennesker skal vi klare å overholde disse. Vi har god plass, sier han.

Næringsdrivende og politiker Kjell Mac Donald, har ventet på at hytteforbudet skulle bli opphevet. Foto: Odd Rømteland / NRK

Ordfører Lunden sier at det aldri var hans hensikt å begrense bruken av lokalt næringsliv eller service.

– Hensikten var å være tydelig på tiltak som kan hindre smittespredning.

Han påpeker også at det aldri var snakk om å forby hyttegjestene å gjøre ting, men å komme med råd til dem.

Risør er et populært sted i sommersesongen. Foto: Odd Rømteland / NRK

Advarer mot lokale varianter

NHO advarer mot å innføre lokale forbud eller restriksjoner for hytteeiere.

– Det er lite som indikerer at for eksempel Risør skal ha bedre innsikt i hva som er fornuftige smitteverntiltak enn Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, sier NHOs konstituerte regiondirektør i Agder, Trond Madsen.

Han mener lokale tiltak kan være til stor skade for det lokale næringslivet.

– Det viser tidligere erfaringer. Derfor mener vi kommunene må følge de nasjonale retningslinjene, sier han.