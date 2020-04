Ordfører om oppheving av hytteforbudet: – Det er 14 dager for tidlig

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg synes det er 14 dager for tidlig, sier ordfører i Bykle kommune Jon Rolf Næss (Ap).

Han frykter at altfor mange skal komme til hyttene i kommunen.

– I tre uker har vi merket at folk har et veldig sug etter hyttene sine. At det fortsatt er mye snø og flotte skiforhold her, vil gjøre det enda mer attraktivt, sier Næss.

Han mener det er uheldig at forbudet oppheves mens mange fortsatt er permitterte eller har hjemmekontor. Han tror det vil føre til at enda flere kommer.

– Det er jo fullt mulig å ha hjemmekontor på hytta, sier han.

Kommunen er ikke rustet

Ifølge Næss er mange besøkende problematisk etter 20. april fordi kommunen ikke er rustet for å ta imot så mange.

De har ikke den samme beredskapen nå som de pleier å ha når de venter mye folk, som i en normal påske. Da bruker de å bemanne opp med ekstra leger og sykepleiere utenfra, samtidig med at Røde Kors er på plass hele tiden.

– Om halvparten av dem som bruker å være her på en god påskedag, kommer i slutten av april og i begynnelsen av mai, får vi 10 000 mennesker her. Det er for mye for vår normale beredskap, som er ment for 1000 mennesker.

Ordføreren legger at det vil være vanskelig å få på plass ekstra bemanning nå, fordi helsepersonell og Røde Kors er bundet opp andre steder.

Ordfører i Bykle kommune Jon Rolf Næss (Ap) sier kommunen ikke er klar for å ta imot flere tusen besøkende nå. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Råder fortsatt folk til å unngå unødvendig reising

Helseminister Bent Høies statssekretær Anne Grethe Erlandsen, mener det er riktig tidspunkt å slippe forsiktig opp på noen av de strenge tiltakene.

– Takket være en solid innsats fra den norske befolkningen er smittespredningen i landet vårt svært liten nå.

Hun presiserer at de fortsatt råder folk til å unngå unødvendig reising.

– Det gjelder også reiser til hytta, kommenterer hun.

– Et slikt frislipp overrasket oss

Styreleder i Norges Hytteforbund Trond Hagen, sier han er overrasket over at regjeringen har valgt å oppheve hytteforbudet fra 20. april.

– Vi hadde kanskje forventet at folk i samme bo- og arbeidsmarkedsregion skulle få lov til å reise på hytta, men et sånt frislipp som regjeringen kom med nå overrasket oss, sier han.

Han er glad for lettelsene i hytteforbudet, men påpeker at det er viktig at hytteeiere hører på anbefalingene fra regjeringen.

Han ber folk å vurdere om det er nødvendig å reise på hytta nå og sier at de som vurderer å ta med seg hjemmekontoret dit, bør tenke seg om.

– Dersom alle tar med hjemmekontoret til hytta, vil store hytteområder få kapasitetsproblemer igjen, sier han.

Denne påsken er det nesten folketomt på Hovden i Bykle kommune. Foto: Hovden Alpinsenter

Forskjellige meninger

Hytteforbudet, som regjeringen innførte 19. mars på grunn av koronapandemien, har fått både medhold og motstand.

Det gjenspeiles også hos to personer NRK møtte i Kristiansand tirsdag. Mens Annette Birkeland har forståelse for at et slikt forbud ble innført, er hennes mor Bente Kallhovd av en helt annen oppfatning.

– Jeg skjønner ikke helt dette hytteforbudet. Hvis folk blir syke mens de er på hytta, tror jeg de vil sette seg i bilen og kjøre hjem, sier hun.

– Men folk kan plutselig bli veldig syke, sier datteren.

Bente Kallhovd og Anette Birkeland har ulike meninger om hytteforbudet. Foto: Håkon Raa / NRK

Frykter økt smitteavtrykk

Ordfører Næss forteller at kommunen har veldig god kontroll på smittesituasjonen nå, men at han frykter det kan endre seg dersom mange kommer.

– Hvis tusenvis av mennesker tilbringer to, tre uker her etter 20. april, frykter jeg smitteavtrykket vil øke veldig, sier han.