Vil begrense adferden for hytteturister

– Det kan bli en stor utfordring å håndtere dette hvis det strømmer på med tusenvis av hyttefolk fra de mest smitterammede områdene på Østlandet, sier Risør-ordfører Per Kristian Lunden.

Oppheving av hytteforbudet og myndighetenes råd om å feriere hjemme fører til økt bekymring i en rekke kystkommuner.

Risør er en av de store hyttekommunene på Sørlandet med nærmere 1800 fritidsboliger. Flere tar nå til orde for strengere tiltak for å hindre smitte.

Ordfører i Risør, Per Kristian Lunden forstår at folk er redde fra smitte når mange turister kommer sørover. Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Frykt for økt smitte

Svært få er smittet av korona i de østre delene av Agder. Mange frykter en smitteboom når hytteforbudet oppheves.

Lillesand har omtrent like mange hytter som Risør, og ordfører Einar Holmer-Hoven (H) er bekymret.

– Jeg tror vi må forberede oss på at vi kan bli utsatt for mer smitte i tiden fremover.

Under hytteforbudet i påsken fikk han meldinger fra folk som vegret seg for å gå i butikken, og som reagerte på at mange hyttefolk brøt de nasjonale reglene.

Folk må forberede seg på mer smitte når folketallet øker på Sørlandet, sier ordfører i Lillesand, Einar Holmer-Hoven (H). Foto: Svein Sundsdal / NRK

Vil ha egne begrensninger for hyttefolk

Per Kristian Lunden mener situasjonen tvinger frem nye tiltak. Han vil innføre egne begrensninger for dem som skal bruke hyttene fremover.

Disse vil være klare anmodninger, langt strengere enn det som gjelder for den øvrige befolkningen.

Lunden ønsker seg følgende punkter for tilreisende hyttefolk:

Holde seg mest mulig på hytta, og unngå kontakt med andre

Unngå butikker og heller få tilkjørt varer eller hente disse på utleveringssteder

Holde seg borte fra utesteder, serveringssteder og arrangementer

Hyttefolket må holde seg mest mulig på hyttene, mener risørordføreren. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Ikke klar for hyttefolket enda

NRK har vært i kontakt med en rekke kommuner langs kysten fra Østfold til Rogaland.

De færreste av disse ønsker foreløpig å innføre begrensninger for tilreisende. Men en rekke ordførere er urolige.

– Vi håper at hyttefolket fortsatt viser hensyn og følger myndighetenes råd om å ikke reise unødvendig, sier ordfører i hyttekommunen Hvaler, Mona Vauger.

I Vestfold vil Færder bestille egne tellinger fra Telenor for å overvåke hvordan tingene utvikler seg. Kommunen vil se an situasjonen og vurdere lokale restriksjoner etter hvert.

I mars innførte fire kommuner i Rogaland lokale restriksjoner i tillegg til de nasjonale restriksjonene. Nå er alle opphevet.

Men ordføreren i Sauda håper at hyttefolket selv kjenner på at de ikke skal komme til kommunen.

– Vi følger de nasjonale rådene som sier at folk ikke skal reise på unødvendige fritidsreiser. Folk må selv kjenne på hva som er unødvendig, sier ordfører Asbjørn Birkeland.

Hvaler kommune og ordfører Mona Vauger er ikke klar til å ta imot alle hyttegjestene enda. Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

– Uholdbar forskjellsbehandling

Øyvind Ekeberg er styremedlem i Norges Hytteforbund og har selv hytte i tvedestrandskjærgården. Han reagerer på at enkeltkommuner kan komme til å lage egne regler.

– Vi i Norges Hytteforbund ber både hytteeiere og hyttekommuner om å følge nasjonale retningslinjer og ikke finne opp sine egne bestemmelser.

Øyvind Ekeberg er hytteeier og styremedlem i Norges Hytteforbund, og er kritisk til at enkelte kommuner vil ha strengere krav til hyttefolk enn fastboende. Foto: Privat

Ekeberg mener forslaget fra Risør om å begrense hytteeiernes frihet betydelig mer enn fastboende ikke er akseptabelt.

– Dette er helt klar forskjellsbehandling der man opererer med A- og B-lag, sier Ekeberg.

Han ber hyttefolket heller lytte til hva nasjonale myndigheter sier om å bruken av hyttene.