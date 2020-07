Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har hatt stor pågang av folk som bestiller turer med færre overnattinger, sier salgs- og markedssjef i Color Line Nina Moland Andersen.

De har hatt en femdobling i antall henvendelser siden det ble kjent at kravet om seks netter i Danmark faller bort fra og med lørdag.

Fjord Line melder også om økt pågang. På ruten mellom Kristiansand og Hirtshals har salget til nordmenn økt med 20 prosent.

Salgs- og markedssjef i Color Line Nina Moland Andersen, synes det er viktig at kundene har valgfrihet. Foto: Odd Rømteland / NRK

Glade naboer

– Vi har savnet kundene fra Norge, sier Rene Larsen hos det populære kjøttutsalget «Slagter Winther» i havnebyen Hirtshals.

Han forteller at grensestengningen førte til massivt kundetap, men at salget nå har begynt å ta seg opp igjen. Nå gleder han seg til lørdag.

Etter nyheten om at danske myndigheter opphevet kravet om seks overnattinger, var det både nordmenn og dansker som ytret sin glede. Foto: Utklipp fra Facebook

– Hadde vært der to uker uansett

På kaia i Kristiansand er det derimot ingen av de NRK snakker med som spretter sjampanjen for de nye reisereglene.

– Vi reiser til Danmark hver ferie. Da pleier vi å være én uke eller mer hver gang, sier Line Sviggum.

Line Sviggum og familien endrer ikke på reiseplanene etter regelendringen. Foto: Odd Rømteland / NRK

– Vi skal ned og besøke familie. Vi hadde vært der to uker uansett, sier Lena Gravdal.

Lena Gravdal skal være med familien i Danmark i to uker. Foto: Odd Rømteland / NRK

– Betenkeligheter

Flere i helsevesenet er kritiske til at de danske reisereglene endres. Smittevernlegen i Grimstad frykter konsekvensene.

– Det er betenkeligheter med tanke på smittefaren og at den kan øke, sier smittevernlege i Grimstad, Jan Ståle Holst.

Han mener at økt reiseaktivitet krever at hver enkelt må ta mer ansvar.

– Man må passe på om man får hoste, tung pust eller feber. Da må man vurdere å trekke seg tilbake og oppsøke lege.

Han understreker at pandemien ennå ikke er over og at det fortsatt er smitte både her hjemme og i utlandet. Han ber folk huske på regelen om én meters avstand.

Smittevernlege i Grimstad, Jan Ståle Holst, mener hver og en av oss må ta ansvar. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Kundene skal føle seg trygge

Color Line har av hensyn til smittevern droppet deler av underholdningen for barna. Kaptein Kid har dratt på ferie og lekerom er stengt. De viser likevel barneshow om bord.

Buffeen er åpen, med begrenset kapasitet.

Markedssjefen sier smittevernet står i fokus på skipene.

– Det blir tatt på alvor. Det er satt flere begrensninger og gjort endringer i kapasiteten. Kunder skal føle seg trygge når de reiser med oss, sier hun.

Color Lines smittevernplakat Ekspandér faktaboks Color Line følger følgende prinsipper for å redusere risikoen for smitte på sine skip: Ikke reis om man er syk eller har mistanke om sykdom Hold avstand Kontaktreduserende tiltak Ekstra renhold