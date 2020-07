Danmark dropper krav om seks overnattinger for norske turister

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det vil ikke lenger være et krav at turister bosatt i Norge skal overnatte seks dager i Danmark for å få lov til å krysse grensen, sier Danmarks justisminister Nick Hækkerup onsdag formiddag, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Gjelder noen svensker også

Kravet ble opprinnelig satt den 15. juni og var basert på sikkerhetshensyn, men dette krevet gjelder ikke lenger, skriver Dansk TV2.

Det opplyses også at turister fra Skåne, Halland og Blekinge i Sverige, i tillegg til Schleswig-Holstein i Tyskland, også er unntatt fra seksdagerskravet. Turistene fra de svenske områdene må imidlertid kunne fremvise en negativ koronatest som ikke må være mer enn 72 timer gammel.

Akkurat når dette vil gjelde fra, er ennå ikke sikkert.

– Da vi innførte seks-dagersreglen så var det fordi vil ville unngå at smitten blusset opp igjen, men vi ønsker også at folk skal kunne leve så normalt som mulig. Slik at denne åpningen er et ledd i denne normaliseringen, sier Hækkerup.

Fakta om regjeringens oppdaterte reiseregler Ekspandér faktaboks Fra 15. juli kan nordmenn reise til Europa og komme hjem igjen uten å gå i karantene – forutsatt at landene oppfyller de norske smittevernkriteriene.

Regjeringen opphever også innreiserestriksjonene fra 15. juli for innbyggere i EØS- og Schengen-området.

Innen 15. juli skal Folkehelseinstituttet utarbeide en liste over land som fortsatt vil være rammet av reiserestriksjoner. Den vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Fra 14. mars har Utenriksdepartementet frarådet reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Kilde: NTB

Lave smittetall

Danmark har, som Norge, de siste ukene sluppet mer og mer opp på sine korona-restriksjoner og har nå registrert litt over 12.000 smittede og 605 døde. Tallet på antallet nye tilfeller har vært synkende siden midten av april.

Det er også mulig for nordmenn å reise til Finland, Island, Færøyene, Grønland og Svalbard. Den 10. juli har regjeringen varslet at de vil oppdatere reiserådene for hele Europa. Da kan reiseklare nordmenn muligens feriere flere steder i Europa, uten at de må i karantene. Det er også klart at Norge opphever innreiserestriksjonene for flere europeiske land, som har lik smittesituasjon, som det heter.