Lillesand kommune frikjent i mobbesak

– Søstrene mine er helt ute av seg. De synes det er veldig urettferdig, sier Presilya.

Hun er storesøsteren til tre tenåringer på 16, 17 og 19 år som sist uke møtte Lillesand kommune i Agder tingrett.

De tre søstrene og moren deres saksøkte kommunen for å ikke ha gitt jentene et trygt skolemiljø.

Tingretten mener Lillesand kommune ikke har erstatningsplikt overfor søstrene.

Det var Lillesands-Posten som omtalte saken først.

Presilya forteller at søstrene tar avgjørelsen tungt. De to minste var hjemme hos henne torsdag kveld da de fikk beskjed fra advokaten om dommen.

– De er veldig såret. Det har vært mye tårer, sier Presilya til NRK.

Depresjon og PTSD

Retten konkluderte med frifinnelse i kravet om fremtidig inntektstap for alle tre søstrene. For den eldste av dem konkluderte de også med frifinnelse i kravet for menerstatning.

For de to yngste var det dissens blant rettens medlemmer når det gjaldt menerstatning.

Sakkyndige har vurdert at den eldste av søstrene har diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og en invaliditetsgrad på 34 prosent.

De to yngste søstrene har begge alvorlig depresjon og en invaliditetsgrad på 54 prosent, ifølge sakkyndige.

Søstrene krevde inntil 90.000 kroner for lidt tap. Øvrig erstatning skulle fastsettes etter rettens skjønn.

Selv om Lillesand kommune ble frikjent i saken, slipper familien å betale saksomkostninger.

Prosessfullmektig Amina Riaz som representerer de to mindreårige søstrene sier dommen ikke er som forventet.

– Klientene er skuffet over avgjørelsen. Vi er nå i en prosess med vurdering av anke, sier Riaz.

Advokatfullmektig Amina Riaz representerte de to mindreårige jentene. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

I tingretten sist uke fortalte tenåringsjentene om episoder med mobbing og rasisme.

– Det går ikke fint i dag. Jeg har en redsel inni meg hele tiden, sa 16-åringen.

En annen av søstrene fortalte at hun helt har mistet troen på framtiden.

– Jeg har ingen drømmer. Før ønsket jeg å bli advokat eller studere statsvitenskap. Nå har jeg mistet håpet, sa 17-åringen.

Vil anke saken

For halvannet år siden slo Statsforvalteren i Agder fast at Lillesand ungdomsskole ikke har gjort nok for å sikre døtrene et trygt skolemiljø.

Presilya synes det er merkelig at kommunen frikjennes med dette som bakteppe.

– Vi forstår rett og slett ikke dette, sier hun.

Alle de tre søstrene har vært elever ved Lillesand ungdomsskole. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Storesøsteren er klar på at familien nå vil anke.

– Vi gir oss ikke. Hvilke signaler sender dette til andre som opplever det samme? Vi ønsker rettferdighet, sier hun.

Det var Presilya som satte søkelyset på saken for to år siden.

Hun postet da et innlegg på Facebook hvor hun fortalte om rasisme og mobbing av to av søstrene på Lillesand ungdomsskole.

NRK og flere andre medier omtalte saken, som førte til at ungdommer i Lillesand mottok trusler fra hele landet.