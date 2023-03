– Det var kjempetøft for jentene å forklare seg. Det var også vanskelig for dem å se alle bevis og videoene igjen, sier Nicole.

Hun er mor til tre tenåringsjenter på 16, 17 og 19 år, som denne uka er i Agder tingrett.

Moren og søstrene har saksøkt Lillesand kommune for å ikke ha gitt jentene et trygt skolemiljø.

Mandag fortalte tenåringsjentene om episoder med mobbing og rasisme. Alle tre forklarte seg fra et tilstøtende rom via videolink.

Fortalte at hun ble kalt jævla neger

Søstrene fortalte hvordan de opplevde å flytte fra Bergen til Lillesand i 2019. Episodene skal i stor grad ha skjedd på Lillesand ungdomsskole og i sosiale medier.

Den eldste fortalte at medelever kalte henne jævla neger og apekatt. Hun fortalte også at hun fikk tilsendt Snapchat-meldinger der det sto at hodet hennes kunne brukes som dokost.

– De spurte hvorfor jeg flyttet hit og sa «Hvorfor ble du ikke bare i Bergen? Du er den eneste svarte her og vi har ikke svarte her i Lillesand», forklarte 19-åringen.

Lillesøstrene hennes beskrev hvordan de begge to har blitt banket opp av medelever, den ene av dem på skolen i august 2021.

– Over 30 personer sto der og lærerne gjorde ingenting. Jeg fortalte også lærerne at jeg hadde fått tilsendt drapstrusler på Snapchat, men de trodde ikke på det, fortalte 17-åringen.

Jentenes storesøster Presilya fungerer som en ekstramamma og avlaster mamma Nicole. Sistnevnte har sluttet å studere fordi hun bruker all tid på å følge opp døtrene. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Sover ikke om natta

Lillesand kommune er representert av advokat Gro Hamre. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Det ønsker heller ikke rådgiver i oppvekst i Lillesand kommune, Anette Sylta Sandberg, som stilte som kommunens representant.

– Jeg vil ikke gi noen kommentarer så lenge rettssaken pågår, sier Sandberg til NRK.

For tre måneder siden flyttet familien fra Lillesand til Arendal. Det var for tøft for jentene å bo der, ifølge moren. Kun den ene av dem går av og til på skolen.

Den yngste av jentene har ikke vært på skolen på to år. Hun får hjemmeskole en dag i uka.

I tingretten fortalte jentene at hverdagen deres er preget av flashbacks om mobbingen, frykt for å være alene og håpløshet om framtiden.

16-åringen fortalte at hun verken greier å spise eller sove.

– Det går ikke fint i dag. Jeg har en redsel inni meg hele tiden, sa hun.

Meddommer og psykiater Gunnar Johannessen lurte på hvilke drømmer jentene har for framtiden.

– Jeg har ingen drømmer. Før ønsket jeg å bli advokat eller studere statsvitenskap. Nå har jeg mistet håpet, sa 17-åringen.

Mamma Nicole vitnet også i retten. Hun fortalte at det er vondt som mor å se hvor tøft døtrene har det.

– Jeg vet ikke om hun (16-åringen) blir bra igjen. Som mor smerter det meg veldig, sa hun.

Moren fortalte også at jentene var aktive, spilte fotball og hadde mange venner før de kom til Lillesand. En av dem var også elevrådsleder.

Alle de tre søstrene var elever ved Lillesand ungdomsskole. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Alvorlig depresjon og PTSD

Sakkyndige har vurdert at den eldste av søstrene har diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og en invaliditetsgrad på 34 prosent.

De to yngste søstrene har begge alvorlig depresjon og en invaliditetsgrad på 54 prosent, ifølge sakkyndige.

De yngste har muligens også PTSD, men dette skal revurderes etter behandling av depresjon.

Den sakkyndige har konkludert med at det er mer enn 50 prosent sannsynlig at skadene skyldes mobbingen.

Advokatfullmektig Amina Riaz representerer de to mindreårige jentene. Hun sier de ønsker rettferdighet og at kommunen skal stilles til ansvar. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

– Må stilles til ansvar

Prosessfullmektig Amina Riaz representerer moren og de to mindreårige søstrene.

– De mener kommunen ikke har gjort nok for å ivareta dem og at de må bli stilt til ansvar. De har også en tanke om at dette skal være læring for framtiden og at andre barn skal slippe å oppleve det samme, sier Riaz.

Hun sier jentene har blitt utsatt for ting barn ikke skal oppleve.

Statsforvalteren i Agder slo for halvannet år siden fast at Lillesand ungdomsskole ikke har gjort nok for å sikre døtrene et trygt skolemiljø.

Advokat Gro Hamre (t.v.), advokat Axel Knudtzon og rådgiver i oppvekst i Lillesand kommune Anette Sylta Sandberg ønsket ikke å kommentere saken. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Skal fastslå varig skade

Familien har saksøkt Lillesand kommune og krever erstatning for tapt arbeidsinntekt og menerstatning.

De krever inntil 90.000 kroner for lidt tap. Øvrig erstatning fastsettes etter rettens skjønn.

Lillesand kommune begjærte at det skal forhandles særskilt om mobbingen har ført til varige skader (over ti år). Dette fikk de medhold i av tingretten.

Advokat Riaz sier at både advokatene og familien har vært klare på at dette verken er rimelig eller vanlig saksgang i erstatningssaker.

– Uansett om det er varige skader eller ikke er det viktig for jentene å få fastsatt kommunens ansvar, sier Riaz.

Hun er usikker på hvorvidt det blir en ny rettssak dersom tingretten kommer til at jentene ikke er varig skadet.

Rettssaken startet i Agder tingrett mandag og avsluttes i dag, tirsdag.

Det er uvisst når dommen kommer.

Det var jentenes storesøster Presilya (25) som satte søkelyset på saken for to år siden.

Hun postet da et innlegg på Facebook hvor hun fortalte om rasisme og mobbing av to av søstrene på Lillesand ungdomsskole.

NRK og flere andre medier omtalte saken, som førte til at ungdommer i Lillesand mottok trusler fra hele landet.