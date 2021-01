Alvorlig mobbesak ryster sørlandskommune

– Jeg hadde ikke noe annet valg enn å poste innlegget, sier Presilya.

Det toppet seg sist uke. En hendelse da gjorde at 23-åringen fra Lillesand valgte å dele familiens historie i sosiale medier.

Lillesøstrene på 13 og 15 år ble truet av flere gutter på bussen. Én skal også ha vist fram en kniv.

– Hva er det neste som kan skje når de truer med kniv? Som storesøster har jeg alltid prøvd å beskytte dem. Det har vært rollen min, sier hun.

Presilya forteller om søstre som ikke tør å gå ut av huset lenger og som ikke har vært på skolen siden dette skjedde.

– Alle har feiga ut

I Facebook-posten hun la ut natt til mandag, fortalte hun om mobbing, rasisme og vold som lillesøstrene skal ha blitt utsatt for i Lillesand de to siste årene.

Det har skjedd både på ungdomsskolen og på fritiden.

I august i fjor ble søstera på 15 år slått av tre gutter i skolegården mens resten av skolen sto og så på, ifølge Presilya. Hun sier også at familien flere ganger har opplevd at ungdommer kaster stein på døra deres.

I Facebook-posten delte hun kommentarer fra en gruppechat hvor de blant annet blir kalt for «Apekatt-familien».

Innlegget er nå delt over 4000 ganger og har fått over 2000 kommentarer. Folk fra hele landet har engasjert seg. Mange kommer med krass kritikk mot kommunen.

Presilya selv mener både kommunen, skolen og barnevernet har feid hendelsene under teppet.

– Vi har blitt sviktet i alle ledd. Både kommunen og rektor har visst om det, men alle har feiga ut, sier hun.

Slik startet Facebook-innlegget til Presilya. Foto: Skjermdump fra Facebook

Mange involverte

Rektor ved Lillesand ungdomsskole vil ikke svare på kritikken, men henviser til ordførerer Einar Holmer-Hoven (H).

Han mener saken har blitt tatt på alvor.

– I sosiale medier er det én versjon som blir presentert, men det er mye mer sammensatt enn det. Dette var en sak i august i fjor, hvor det var konflikter i et ungdomsmiljø.

Ordføreren ramser opp alle som har vært involvert: skolen, foreldre, konfliktrådet, familiesenter, helsestasjonen, Nav sitt ungdomsteam og politiet.

Han sier det så ut som saken var løst, inntil hendelsen på bussen sist uke.

Kommunen skal bruke en halv million for å styrke miljøet ved Lillesand ungdomsskole. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Stygge kommentarer på nett

Ordføreren synes at oppmerksomheten saken har fått i sosiale medier er trist.

– Det er satt i gang en slags aksjon på sosiale medier, som det er veldig vanskelig for en liten kommune å forholde seg til.

Han forteller at Facebook-posten har fått konsekvenser for unge som ble navngitt på bakgrunn av ting de gjorde i høst, og som de da måtte stå til rette for.

– Det er veldig trist. Barn ned i trettenårsalderen får trusler fra hele landet, sier ordføreren.

Han legger til at han synes det er leit at søstrene opplever at kommunen ikke har gjort nok.

Lillesand-ordfører Einar Holmer-Hoven beskriver situasjonen som trist. Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

Avviser rasisme

Flere foreldre til ungdommer som ble identifisert har reagert.

Tirsdag sto en far fram i Lillesands-Posten, hvor han avviste anklager om at hendelsene var rasistisk motivert.

– Disse barna er ikke rasister. Halve vennegjengen har utenlandsk bakgrunn. Mitt barn er sint og fortvilet og lei seg, fordi hun er fremstilt som rasist, sier faren til avisa.

Han legger ikke skjul på at datteren har vært med på å sende meldinger.

Presilya sier til NRK at hun ikke ønsket å identifisere ungdommene bak meldingene.

– Det var ikke meningen. Jeg la det ut midt på natta, og hadde glemt å sladde noen av bildene, forklarer hun.

Denne samtalen fra Snapchat er blant bildene som denne uka ble delt på Facebook. NRK har sladdet brukernavnene. Foto: Skjermdump

Setter inn strakstiltak

Det fire dager gamle innlegget på Facebook har satt hele kommunen på hodet.

Nå skal de granske hvordan de har håndtert saken.

De setter også inn flere strakstiltak. Blant annet skal de bruke en halv million kroner på å styrke skolens oppfølging av miljøet på Lillesand ungdomsskole.

«Dette er en situasjon vi ikke kan tolerere. Det er nå viktig at vi ivaretar dem det gjelder og at barn og ungdom har trygge voksne rundt seg som de kan prate med», skriver ordføreren og kommunedirektøren i en pressemelding.

Støtte fra hele landet

Presilya forteller at de siste dagene har vært tøffe for henne og lillesøstrene. Selv har hun knapt sovet.

Hun er svært takknemlig for all støtten familien har fått.

– Jeg ser at de prøver å få stemmene våre til å bli hørt. Det varmer hjertet mitt og gir meg styrke, sier hun.

Presilya beskriver støtten fra folk som rørende. Foto: Hans Erik Weiby / NRK