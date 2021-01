Mobbesaken i Lillesand: – Vi har en vei å gå når det gjelder voksne og nettvett

– Jeg er veldig betenkt over omfanget av delinger som voksne har stått bak i denne saken, sier Kristin Oudmayer.

Hun er direktør for barnerettigheter i Unicef Norge og har fulgt mobbesaken som har satt Lillesand på kartet denne uka med stor interesse – og vantro.

Saken eksploderte da Presilya (23) natt til mandag postet et innlegg på Facebook om hvordan lillesøstrene hennes har blitt utsatt for mobbing og rasisme i Sørlandskommunen.

Foto: Skjermdump fra Facebook

I innlegget ble det delt usladdede innlegg fra sosiale medier. Dette har ført til at flere av de involverte barna får meldinger og trusler fra hele landet.

Oudmayer er overrasket over at flere av postene er delt av voksne mennesker.

– Jeg skjønner at saken skaper et voldsomt engasjement, men her deler de personopplysninger om mindreårige. Dette viser bare at vi har en vei å gå også når det gjelder voksne og nettvett, sier hun.

Redde barn

NRK har snakket med flere berørte foreldre som forteller at enkelte barn i Lillesand nå ikke tør å gå ut av huset.

Barna frykter represalier.

Oudmayer i Unicef Norge mener voksnes håndtering av saken har ført til en eskalering av den i sosiale medier.

– Intensjonene er nok gode fordi de vil at saken skal få fokus og bli løst, men en gapestokk-kultur er ikke hensiktsmessig. Det skaper masse usikkerhet som gjør saken enda mer utfordrende å løse, sier hun.

Lillesand ungdomsskole er preget av et tøft ungdomsmiljø. Nå skal kommunen bruke en halv million kroner til ulike tiltak ved skolen. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Pappa: – Vi er ikke rasister

En pappa NRK har snakket med forteller at datteren på 14 år har fått trusler fra hele landet, også fra voksne mennesker.

– En mann på 27 år kom med konkrete trusler. Min datter har venninner som er så redde at de ikke tør å gå ut av huset, sier faren.

Foreldrene til flere av de berørte barna i Lillesand samler seg nå for å finne ut hva de skal gjøre videre.

Faren sier saken er en stor belastning. Han understreker også at de ikke er rasister.

– Min datters beste venn er fra Afrika. Familien vi henger mest med er derfra. 70 prosent i denne vennegjengen har minoritetsbakgrunn. Her er det ingen rasisme, sier faren.

Bildet må nyanseres

Han poengterer at han ikke forsvarer meldingene datteren har sendt, men mener bildet må nyanseres.

– Saken er mer sammensatt enn den framstår som. Uansett går det ikke an å legge ut usensurerte bilder av barn, sier han.

Presilya (23) som la ut flere usladdede poster har tidligere fortalt følgende til NRK om hvorfor hun gjorde det.

– Det var ikke meningen. Jeg la det ut midt på natta, og hadde glemt å sladde noen av bildene.

Foto: Skjermdump

Oppvekstombudet: – Vern om barnets beste

Erik Songe-Møller jobber ved Oppvekstombudet i Agder. Han har fulgt saken tett fra den nådde offentligheten.

Han forteller at tilfellet i Lillesand dessverre ikke er unikt.

– Vi har lignende henvendelser fra andre utfordrende ungdomsmiljøer på Agder, sier han.

Songe-Møller er opptatt av å formidle at det i saker som dette ofte er flere som sitter med vonde historier.

Og at det er miljøet, ikke enkeltindividet, som utgjør problemet.

Han kan ikke svare på hvordan Lillesand skal gå frem for å løse denne konkrete saken.

– Men jeg vil si: Stå sammen og vern om barnets beste. Her er det flere barn som ikke har det bra. Jeg tror ikke det er noen som ønsker noe vondt for noen.