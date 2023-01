– Ingen barn bør oppleve det vi har opplevd i Lillesand. Vi går til rettssak mot kommunen fordi kommunen ikke har gjort jobben sin, sier Nicole i en e-post til NRK.

Hun er mamma til tre tenåringsjenter i Lillesand, som skal ha blitt mobbet og utsatt for rasisme ved Lillesand ungdomsskole. Søstrene er opprinnelig fra Kongo.

Problemene skal ha startet da familien flyttet til Lillesand i 2019.

Det var jentenes storesøster Presilya (23) som satte søkelyset på saken for to år siden.

Hun postet da et innlegg på Facebook hvor hun fortalte om rasisme og mobbing av to av søstrene på Lillesand ungdomsskole.

NRK og flere andre medier omtalte saken, som førte til at ungdommer i Lillesand mottok trusler fra hele landet.

For snart to år siden slo Statsforvalteren i Agder fast at Lillesand ungdomsskole ikke hadde sikret søstrene et trygt og godt skolemiljø. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Har ikke gjort jobben sin

Nå har familien saksøkt Lillesand kommune. NRK erfarer at kommunen er stevnet for å ikke har gitt jentene lovpålagt undervisning og trygghet.

Det var den flerkulturelle avisen Utrop som omtalte saken først.

Kommunedirektør i Lillesand Guri Ulltveit-Moe sier til NRK at saken både har vært og er en vond sak for alle parter.

– Vi erkjenner at vi ikke har greid å skape et trygt og godt oppvekstmiljø for jentene det handler om. De har blitt utsatt for hendelser som de ikke skulle vært utsatt for og det beklager vi, sier Ulltveit-Moe.

Utover det kan hun ikke gå i detalj på innholdet i stevningen. Dette fordi den ikke er offentlig ennå.

Ifølge jentenes mor har ikke kommunen erkjent ansvar eller forsøkt å hjelpe jentene etter at saken ble kjent i media.

– Vi ønsker at kommunen skal erkjenne sine feil og gjøre noe med det, slik at det ikke skjer med andre barn i fremtiden, uansett bakgrunn eller hudfarge, sier hun.

Jentenes mor Nicole sier døtrene hennes aldri har fått sjansen til å ha et normalt ungdomsliv på grunn av mobbingen. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Har jobbet med tiltak

Statsforvalteren i Agder slo våren 2021 fast at kommunen ikke har sikret søstrene et trygt og godt skolemiljø.

I vedtaket skrev Statsforvalteren blant annet:

«Det er vår vurdering at Lillesand skole har ikke oppfylt aktivitetsplikten for å sikre et trygt og godt skolemiljø for (navn på jentene). Vi pålegger derfor Lillesand ungdomsskole å sette inn nye og flere tiltak som står i vedtaket».

Ulltveit-Moe sier kommunen har jobbet målrettet med tiltak for å forbedre seg etter kritikken.

– I dag har vi mye bedre rutiner og bedre kunnskap om hvordan vi skal forebygge og møte vonde og vanskelige saker.

De to ungdomsskolene i kommunen har blant annet inngått samarbeid med organisasjonen Dembra.

– Nå har skolene rasisme på dagsorden på en annen måte enn de har hatt før, sier Ulltveit-Moe.

Kommunedirektør Guri Ulltveit-Moe sier de nå er opptatt av å forebygge. Foto: Geir S. Nilsen

Tør ikke gå alene ute

Jentenes mor sier til NRK at hun nå er hjemmeværende for å ta vare på døtrene.

En av jentene skal knapt ha vært på skolen de siste to årene.

En annen skal slite med konsentrasjonsvansker.

– Ettervirkningen av mobbingen og rasismen plager de i veldig stor grad også i dag, sier moren.

NRK møtte familien for halvannet år siden. Da fikk to av søstrene undervisning av Oslo-lærere på frivillig basis. Moren mente da at skolen ikke hadde tilbudt jentene noe hjelp.

Søstrene fortalte at de ikke turte å gå ut av huset fordi de var redde for at noen skulle angripe dem.

Fortsatt tør ingen av dem å være ute alene, ifølge moren. Hun sier hun derfor må følge dem.

– Alle barn bør ha samme rett til å leve, gå på skole og få seg en utdanning. En skole burde være et sted der alle barn skal føle seg trygge, sier Nicole.

Saken skal opp i Agder tingrett i slutten av februar.