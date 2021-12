– Det er en ordning som er forhandlet fram med de ansatte for en del år siden. Da var det tøffere tider, sier konserndirektør for økonomi og finans Pernille Kring Gulowsen i Agder Energi.

Kraftselskapet med 25 eierkommuner på Sørlandet ligger an til godt over en milliard i resultat etter strømpris-bonanza i 2021.

Det vil gi en utbetaling til 400-500 ansatte på mellom 25.000 og 35.000 kroner til hver.

Med samlet prislapp på et titall millioner kroner.

– Urimelig og urettferdig

En slik bonus skaper reaksjoner blant folk på gata i Kristiansand.

– Det er urimelig og urettferdig. Jeg skulle ønske jeg hadde jobbet i Agder Energi, sier Karina Hammersborg.

– Hva hadde du brukt pengene på da?

– Blant annet strømregninga, kanskje. Den fikk jeg i går og den var nesten dobbelt så høy som på samme tid i fjor, sier hun.

– Det er jo fantastisk for de ansatte. Jeg hadde sikkert vært fornøyd selv, men det er litt umusikalsk i disse tider. Hadde jeg vært i ledelsen hadde jeg tenkt meg om to ganger, sier Erik Bøhn.

Erik Bøhn kaller det er umusikalsk at de ansatte i Agder Energi får utbetalt minst 25.000 kroner. Foto: Mathias Hamre / NRK

Avviser snakk om bonus

De samme elleville strømprisene som gir deg sviende regninger - sørger for meget lange tallrekker på nederste linje i kraftselskapenes regnskaper.

Agder Energi passerte i høst en drøy milliard kroner i pluss etter tredje kvartal.

Over 800 millioner mer enn på samme tid i fjor.

Dersom selskapet samlet gjennom året banker inn 900 millioner i pluss for bestemte deler av driften, så utløses ordningen.

Selv vil ikke selskapet kalle dette bonus.

– Det er ikke en bonus. Man må se på historikken. Dette er fremforhandlet med ansatte i tider med svakere resultater. I stedet for økt lønn ble man enige om å heller dele litt av overskuddet i gode år, sier Kring Gulowsen.

– Hva vil du si til kritikere som mener dette er umusikalsk?

– Vi har forståelse for at folk synes det er vanskelig med strømprisene, og har flere ganger sagt at prisene er for høye. Men dette er en langsiktig lønnspolitikk som vi ikke skal rokke ved i enkelte år. Det er en fin risikodeling, sier økonomidirektøren.

Hovedtillitsvalgt for ansatte i konsernet Oddvar Emil Berli bekrefter at ordningen ble forhandlet frem i 2017.

– I Agder Energi har vi ikke bonusordninger. Denne ordningen baserer seg på oppnådde resultater foregående år, og er lik for alle, skriver han i en sms.

– Veldig hyggelig jul

Agder Frps Christian Eikeland mener ordningen er tankevekkende.

– Spesielt når denne bonusen kommer fra høye strømregninger fra kundene i Agder Energi. Det viser i seg selv at alle innbyggere i eierkommunene må kompenseres for sine utgifter, sier Eikeland.

Han vil likevel ikke kritisere bedrifter som har bonusavtaler på generelt grunnlag.

– Men det er sikkert noen ansatte i Agder Energi som får en veldig hyggelig jul, sier Frp-fylkeslederen.

Han mener innbyggere i flere enn de gamle «kraftkommunene» snarest bør få igjen for sitt offentlige eierskap i dammer og turbiner.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Bestem noe - nå

Tusenlappene hagler nemlig over innbyggere i stadig flere vannkraft-kommuner.

Valle i Setesdal var blant de første.

De vedtok nesten 3000 kroner til hver husstand, riktig nok mot stemmen til en meget kritisk ordfører.

Deretter har Agder-kommunene Bykle, Åseral og Sirdal fulgt opp med tilsvarende førjulsgaver til folk flest.

Mandag hadde kraftselskapet Lyse i Rogaland et hastemøte med sine 14 eierkommuner.

De valgte å avvente statlige tiltak.

Agder Frp sendte denne uka et brev der de skriver at strømkundene ikke har tid til å vente.

– Vi ber arbeidsutvalget i Agder Energi kalle inn til et hastemøte med eierne. Der må man diskutere tiltak som kompenserer de høye strømutgiftene for kundene, sier Eikeland.