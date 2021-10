– Jeg synes det er kjempebra at kommunen prioriterer de som bor her og gir tilbake, sier Ingvild Johre.

Hun er en av 1100 innbyggere i Valle kommune.

Onsdag kveld vedtok kommunestyret at hver husstand skal få utbetalt 2700 kroner for å dekke økte strømutgifter.

– Tommel opp til kommunen for det, sier Johre.

Margit Dale (Sp) representerer ett av partiene som fremmet forslaget.

Hun mener det er naturlig at de ekstra inntektene kommunen har fått som følge av å være en kraftkommune, også tilfaller innbyggerne.

– Mange er engstelige for de høye strømprisene. Vi synes dette er en grei måte å fordele pengene på i en ekstraordinær situasjon, sier Dale.

Fordeles flatt

Totalt har kommunen fått 2,3 millioner i ekstra midler som følge av konsesjonsavgifter.

Cirka 1,5 millioner skal nå gå til de drøyt 600 husstandene i kommunen.

– Nå kommer pengene alle til gode. Det ville vært for vanskelig å fordele dem etter inntekt og strømforbruk, sier Dale.

Hun kjenner ikke selv til andre kommuner som har gjort noe liknende.

Margit Dale (Sp) mener vedtaket vil føre til at mange innbyggere i Valle kan senke skuldrene i forhold til høye strømregninger. Foto: Hanne Rebecca Nilsen / NRK

Ordfører: – Ufordragelig

Ikke alle i kommunen er like glade for vedtaket som er gjort. En av dem er ordfører Steinar Kyrvestad (Ap).

Han reagerer sterkt på at kommunestyret med vedtaket har bevilget penger til seg selv.

– Jeg synes det er ufordragelig og stemte derfor imot forslaget. Vedtaket både overrasket og skuffet meg, sier han.

Ni representanter stemte for og seks imot.

Kyrvestad reagerer på det prinsipielle.

– Du bevilger ikke penger til deg selv. Det handler om integritet, sier han.

Ordfører Steinar Kyrvestad (Ap) mener det er ufordragelig at kommunestyret med dette vedtaket har bevilget penger til seg selv. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Gi det til veldedighet

Margit Dale kaller uttalelsene fra Kyrvestad «rare».

– Vi bevilger ikke disse pengene til oss selv, men til alle innbyggerne i Valle. For at det skal gå smidig for administrasjonen må vi løse det med et flatt tillegg til alle.

Hun mener de som ikke har behov for pengene kan finne andre løsninger.

– De kan for eksempel gi det til veldedighet.

– Fryktelig vanskelig

Dag Ingvar Jacobsen er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Agder.

Han viser til at det finnes mange liknende ordninger som fordeles flatt.

– For eksempel barnetrygden som alle får uavhengig av inntekt.

Statsviteren mener det blir fryktelig vanskelig å være politiker dersom man skal legge Kyrvestads syn om at de har bevilget penger til seg selv til grunn.

–Vedtak vil alltid ha noen konsekvenser også for de som er politikere. Politikerne i en kommune er også innbyggere, sier Jacobsen.

Statsviter Dag Ingvar Jacobsen har aldri før hørt om at et kommunestyre deler ut penger til innbyggerne slik de har gjort i Valle. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Han forstår derimot at noen kan reagerer på at det er et flatt tiltak som er lite målrettet.

– Å fordele penger flatt betyr jo at de som har millioninntekter får like mye som de som så vidt har nok til de daglige utgiftene, sier han.

Gunvor Vidvei har nettopp flyttet til Valle. Hun mener pengene burde vært behovsprøvd.

– De som trenger det mest bør få mest tilskudd.

Hva skal du bruke pengene til?

– På strøm selvsagt!