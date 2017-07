Den 15 år gamle jenta hadde en lang og trøblete historie med opptil flere institusjoner, men Fylkesmannen fikk aldri besøke jenta.

Det forteller fungerende fylkesmann i Aust- og Vest-Agder Britt Møll Abrahamsen.

– Vi har gjort avtaler om såkalt individtilsyn knyttet til denne personen, men det har aldri lykkes oss å få gjennomført det, også av årsaker som ligger utenfor vår mulighet til å gjøre det, forklarer Møll Abrahamsen.

Det er barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som har ansvar for å føre tilsyn hos barnevernsinstitusjonene i fylkene.

Etterlyser helhetstenkning

Nå etterlyser fungerende fylkesmann i Aust- og Vest-Agder Britt Møll Abrahamsen en større helhetstenkning rundt barn og unge med psykiske utfordringer som er institusjonalisert.

– Vi mangler en institusjon som ivaretar både omsorgsdelen og behandlingsdelen i barnevernet, påpeker hun.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder etterspør nå en redegjørelse fra Kristiansand kommune om barnevernets arbeid med den siktede 15-åringen. Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Siri Løvbukten som er rådgiver i utdannings- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder er enig med Møll Abrahamsen.

– Jeg ønsker meg institusjoner og enheter hvor det både er barnevernsfaglig kompetanse og psykiatrisk kompetanse i sammen, sier Løvbukten.

Ideelt sett skulle de hatt det på plass allerede, mener rådgiveren.

120 barn og unge bor i barnevernsinstitusjoner i Aust- og Vest-Agder. Av dem er syv statlige institusjoner, mens 60 er private.

Den siktede 15-åringen var før onsdag plassert i en privat institusjon i Setesdal, som eneste beboer.

Samme dagen som knivstikkingene på senteret hadde jenta rømt fra institusjonen.

Vil ha redegjørelse fra barnevernet

Den 15 år gamle jenta ble siktet for drapet på en 17 år gammel jente og drapsforsøk på en 23 år gammel kvinne, etter hendelsen på Sørlandssenteret i Kristiansand onsdag.

Den 17 år gamle jenta som jobbet som sommervikar på Coop OBS, døde av skadene onsdag kveld.

Mange hadde lagt blomster utenfor Coop OBS på Sørlandssenteret, fredag ettermiddag. Foto: Kristine Sterud / NRK

Politiet har ikke funnet noen relasjon mellom den drapssiktede og de to ofrene.

Tilstanden til den 23 år gamle kvinnen skal fremdeles være kritisk, opplyser Agder politiet fredag ettermiddag.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder etterspør nå en redegjørelse fra Kristiansand kommune om barnevernets arbeid med den siktede 15-åringen, skriver Fædrelandsvennen.

– Vi har informert kommunen om at vi kommer til å be om en redegjørelse for barnevernets involvering med den 15 år gamle jenta. Det bekrefter fungerende fylkesmann Britt Møll Abrahamsen til NRK fredag.