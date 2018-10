Drapstiltalt i retten: Trodde ikke at ett knivstikk kunne drepe

Tiltalte holder i lagmannsretten på forklaringen fra tingretten der hun nekter for at hun hadde til hensikt å drepe. Hun forklarer hun ikke trodde at kun ett knivstikk i magen kunne drepe.

Jenta erkjenner straffskyld for grov kroppsskade. I dag startet ankesaken i Agder lagmannsrett.

Følte sorg og smerte

16-åringen startet sin forklaring med å fortelle om tiden før knivstikkingen på Sørlandssenteret. Etter å ha flyttet over 20 ganger mellom fosterhjem, beredskapshjem og institusjoner, bodde hun i et enetiltak på Evje den siste tiden før drapsdagen.

– I den siste tiden før knivstikkingen hadde jeg kun kontakt med fagpersoner. Jeg hadde ikke kontakt med venner og familie. Jeg følte mye sorg og likegyldighet. Jeg snakket med hjelpetelefoner opp til sju-åtte ganger om dagen. Jeg følte jeg druknet i et hav av smerte, tårer og lidelser, sier hun.

– Jeg følte at livet mitt var ødelagt, og at jeg ikke hadde noen fremtid, Jeg mistet meg selv, og ble skremt av tankene mine om å ta livet mitt, om knivstikking og om drapstanker, forklarer hun.

Hun har med seg et ark med stikkord i vitneboksen, og forteller detaljrikt om sine handlinger og om hvordan hjelpeapparatet behandlet henne. I tillegg forteller hun om sin egen oppførsel i denne perioder.

Flere ganger forklarer hun om forsøk på å ta livet sitt ved å innta større mengde piller.

– Min klient anker dommen fordi hun ikke ble trodd av tingretten. De la til grunn at hun hadde drapsforsett, og det er min klient klar på at hun ikke hadde, sier forsvarer Hege Aarli Klem. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Gjorde nettsøk om drap

Hun forteller at hun gjorde flere nettsøk om knivstikking, knivdrap og hvilke butikker som solgte kniver. Hun gjorde også nettsøk på Bjørgvin fengsel og forvaringsdommer.

– Etter disse nettsøkene bestemte jeg meg for å knivstikke noen én gang i magen. Jeg valgte Coop Obs fordi det var mulig å gjøre det i skjul for andre og fordi personen som ble knivstukket raskt ville få hjelp, sier hun.

Hun forklarer at hun trodde at et knivstikk i magen ikke ville føre til at noen kunne dø av det.

Dagen for knivstikkingen fikk hun en bekjent til å kjøre seg til Sørlandssenteret.

– Inne på Coop Obs-butikken tok jeg en kniv i kjøkkenavdelingen. Deretter knivstakk jeg en jente i magen. Jeg gikk videre, og hørte at hun ropte «hjelp, hjelp». På vei ut av butikken stakk jeg en person til. Det siste skjedde uten at jeg hadde planlagt det, sier hun.

– Jeg klarer ikke å skjønne hvorfor jeg stakk en person til, sier hun.

Aktor spør henne hvorfor ikke hun selv bidro med hjelp. Hun svarer at hun ikke kan noe om førstehjelp og at hun tvilte på at noen hun nettopp hadde stukket ville ønske hennes hjelp.

Hun legger til at knivstikkingen var et kraftig rop om hjelp, men har ikke noen forklaring på hva som ville skje dersom hun ikke hadde stukket noen.

Ønsket å bli tatt

Ifølge planen hennes ønsket hun å bli tatt av politiet.

– Jeg løp innover på senteret etter stikkingen, og ble til slutt tatt av politiet. Da roet jeg meg ned, forklarer hun.

Herfra forklarte tiltalte (16) seg for Agder lagmannsrett. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Trist sak

– Dette er en svært alvorlig og trist sak. Trist fordi 17 år gamle Marie Skuland ble knivdrept på Sørlandssenteret i fjor. Trist fordi Christine Aaneland ble alvorlig skadet og fikk livet sitt forandret etter knivstikket, sa aktor Jan Tallaksen i sitt innledningsforedrag i lagmannsretten.

Tiltalte ble dømt til elleve års fengsel for drap og drapsforsøk da saken ble behandlet i Kristiansand tingrett i juni. Hun anket denne dommen. Jentas forsvarer argumenterte i sin prosedyre da med at fire års fengsel var en mer passende straff.