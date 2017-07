Pressekonferanse etter knivdrapet i Kristiansand

17 år gamle Marie Skuland døde av skadene etter å ha blitt knivstukket på Sørlandssenteret. Hun var sommervikar på Coop OBS.

Det andre offeret er en jente på 23 år. Tilstanden for 23-åringen er kritisk.

Den 15 år gamle gjerningspersonen er en jente fra Arendal som tidligere på dagen hadde rømt fra en barnevernsinstitusjon.

– Hun er nå siktet for drap og drapsforsøk på to unge kvinner. Jenta er norsk statsborger og kjent for politi og helsevesenet, sier Cecilie Pedersen Hille som er fungerende påtaleleder, Agder politidistrikt.

Det ble forsøkt å avhøre 15-åringen, men avhøret ble raskt avsluttet.

– Avhøret ble avbrutt.

Jenta er nå frivilligt innlagt på barne og ungdomspsykiatrien i Arendal, i påvente av fremstilling for fengsling.

Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 17.30 i går ettermiddag. 12 minutter etter meldingen pågrep de den 15 år gamle jenta.

– Pågripelsen gikk veldig greit og politiet fikk avvepnet jenta. Det er to ulike åsteder på Coop Obs. Politiet ber vitner om å melde seg. Vi har behov for vitner, spesielt de som har vært inne på Coops OBS, sier Hille.

– Politiet har gjort en formidabel jobb frem til nå. Vi vil minne om at de pårørende ønsker fred og ro, og ber om at det blir respektert.

– Tung dag

Sørlandssenteret åpnet med et minutts stillhet klokken ti.

Ola Stavnsborg er sikkerhetssjef i Olav Thon-gruppen, som eier Sørlandssenteret. Han sier det er en tung dag for alle på senteret.

– Coop kjører sitt løp i forhold til hva de må gjøre med sine.Vi kommer til å ha et stillerom der de som eventuelt måtte ønske det, kan bruke i løpet av dagen.

Stavnsborg sier Sørlandssenteret åpner som normalt. Coop OBS åpner imidlertid ikke til vanlig tid.

– Vi utsetter åpningen av Coop OBS Sørlandssenteret i dag. Vi vet ikke når åpningen blir, sier Tore Klovning som er administrerende direktør i Coop Sørvest, til NRK.

Det var roser utenfor Sørlandssenteret i dag morges. Foto: Jan-Jørg Tomstad / NRK

Krisestab i kommunen

– Vi har satt en krisestab i dag tidlig, slik som er vanlig etter denne typen hendelser. Vi vil ha en del møter i løpet av dagen, sier varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen.

Staben skal ut til Sørlandssenteret og vil få oversikt over situasjonen, hjelpe de berørte og tilby samtaler, ifølge Kristiansen.

– Jeg tenker at denne hendelsen er dypt tragisk, avslutter Kristiansen.

To personer ble knivstukket

Politiet har så langt vært tilbakeholden med informasjon, og har ikke ønsket å kommentere eventuelle motiver bak gjerningen. Ofrenes identitet er foreløpig ikke offentliggjort.

15-åringen angrep også en kunde i butikken med kniv. Hun ble i likhet med den avdøde sendt til Sørlandet sykehus. Hverken politiet eller sykehuset har uttalt seg om skadeomfanget til det sistnevnte offeret.

Agder politiet avholder pressekonferansen på Kristiansand politistasjon klokken 11:00.