Dømmes til 12 år for drapet på Sørlandssenteret

En 16 år gammel jente er dømt til fengsel i tolv år for knivdrapet på Sørlandssenteret i Kristiansand. Dommen kom fra Agder lagmannsrett i dag. Det var TV2 som først meldte om dommen.

Rettens dom er altså strengere enn aktors påstand. Han ba der om elleve års fengsel for jenta, som var samme straff som jenta ble dømt til i Kristiansand tingrett i sommer.

Dommen er avsagt under dissens, det vil si at det har vært uenighet blant dommerne om dommen.

– Tilregnelig

Lagmannsretten skriver i dommen at de er overbevist om at tiltalte var tilregnelig da hun angrep de to ofrene inne på Coop Obs på Sørlandssenteret 26. juli 2017.

De skriver også at de mener tiltalte med vilje stakk dem, og at forsettet var at de skulle dø av stikkene. Retten mener angrepene var et resultat av grundig planlegging og veloverveide beslutninger.

I dommen heter det at:

«Lagmannsretten ser helt bort fra tiltaltes forklaring om at hun kun ville skade Skuland og Aaneland og ikke anså det som sannsynlig at de ville dø».

Ikke overrasket

Statsadvokat Jan Tallaksen er tilfreds med dommen mot 16-åringen som er dømt for drapet på Sørlandssenteret. Han ba om 11 års fengsel, mens dommen ble 12 år.

– Jeg er ikke overrasket over at retten økte straffen. Dommen er i tråd med slik vi presenterte saken i retten.

Jentas forsvarer Hege Aarli Klem sier hennes klient er skuffet over dommen.

Ikke forvaring

Aktor la i lagmannsretten ikke ned påstand om forvaring.

De rettsoppnevnte sakkyndige har alle konkludert med at det er fare for fremtidig vold. I retten sa de også at det vil gå mange år før jentas atferd endres radikalt, dersom den noen gang gjør det. Men lagmannsretten følger likevel rettspraksis om at barn tilnærmet aldri skal dømmes til forvaring.

Anket dommen fra tingretten

Jenta ble i Kristiansand tingrett i juni dømt til elleve års fengsel for drapet på Marie Skuland (17), og for drapsforsøket på Christine Aaneland (24) på Sørlandssenteret i juli 2017.

Tiltalte erkjente delvis straffskyld, men anket skyldspørsmålet fra tingretten. Hun mente retten ikke trodde på hennes forklaring om at hun ikke mente å drepe Marie Skuland, og at knivstikkene mot Aaneland ikke var et drapsforsøk.

I ankesaken i oktober sa statsadvokat Jan Tallaksen i sin sluttprosedyre at dette var en planlagt handling i den hensikt i å drepe. Han beskrev drapet og drapsforsøket som brutalt og kaldblodig.

Jentas forsvarer, advokat Hege Klem, har uttalt at hun ikke ikke burde dømmes for overlagt eller forsettlig drap og drapsforsøk, men for kroppsskade med døden til følge.

I forkant av handlingen skal tiltalte ha gjort flere søk på knivdrap, sett filmer hvor handlingene handlet om å knivstikke personer og det er også en rekke andre forhold som beviser at den tiltalte hadde til hensikt å drepe. statsadvokat Jan Tallaksen

– Dette var en planlagt handling i den hensikt i å drepe, sa statsadvokat Tallaksen i Lagmannsretten. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Dette skjedde:

Mer om drapsdagen 26. juli 2017 Ekspandér faktaboks Den 26. juli 2017 gikk den da 15 år gamle jenta inn på Coop Obs på Sørlandssenteret i Kristiansand. Der tok hun en kokkekniv fra hyllene og knivstakk 17 år gamle Marie Skuland, som var sommervikar i butikken. 17-åringen ble drept med ett knivstikk i magen.

Den tiltalte jenta knivstakk også 24 år gamle Christine Aaneland og påførte henne kritiske skader.

Jenta ble i juni 2018 dømt til 11 års fengsel i Kristiansand tingrett for drap og drapsforsøk på Sørlandssenteret. Jenta anket dommen til Lagmannsretten.

Det ble en ny runde med rettssak etter drapet på Sørlandssenteret i oktober 2018.

16-åringen unngikk å bli idømt forsvaringsdom slik avdødes familie ønsket. Forsvareren sa det alltid er en risiko for at dommen blir skjerpet når man anket til lagmannsretten.

