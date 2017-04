Bruker påsken på traumebehandling av sexslaver i Irak

Sina Saltbones leder arbeidet med traumesenter for yazidikvinner i Irak. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

– Hjelpearbeiderne reiser på egen risiko, og tenker at risikoen veies opp av den godheten de kan gi til disse kvinnene, sier leder for organisasjonen Brave Heart, Sina Saltbones.

To psykiatriske sykepleiere, én personlig trener, og én sykepleier, alle fra Kristiansand, skal bruke påsken på å gi traumebehandling til kvinner som er brukt som sexslaver av IS-soldater.

De fire hjelpearbeiderne ønsker å være anonyme, av sikkerhetshensyn.

Ikke redd

– Jeg reiser ned med stor respekt for arbeidet som gjøres på senteret. Jeg er ikke redd, for jeg stoler på de jeg reiser sammen med som har vært der før, sier en av de frivillige.

Hun sier hun føler hennes hjelp bare er en dråpe i ørkenen.

– Men hvis vi er mange dråper, blir det jo en liten oase for disse kvinnene, sier hun.

Grusomme skjebner

Den kristne hjelpeorganisasjonen har en samarbeidsavtale med kurdiske helsemyndigheter, og driver et traumesenter i byen Dahuk, like nord for Mosul.

18 år gamle Lamiya Aji Bashar er en av yazidijentene som klarte å flykte fra IS-fangenskap i 2016. Hun mistet synet etter å ha tråkket på en landmine i fluktforsøket. Foto: Balint Szlanko / AP

Det er fire fast ansatte på senteret.

– Vi hjelper kvinnene å komme tilbake til livet, etter å ha overlevd helvete, sier Saltbones, som selv har vært i Irak, og jobbet på senteret.

Traumesenteret ligger bare en 40 minutters kjøretur fra Mosul, der IS fortsatt kontrollerer deler av byen. Det er et hemmelig sted, uten skilt på døra.

– Jentene som kommer til oss er tatt som krigsbytte, og gjort til sexslaver. Det er et middelaldersk helvete de har gått igjennom. Noen ønsker bare å død, sier Saltbones.

IS ønsker å utrydde Yazidiene fordi de mener de er avgudsdyrkere, som ikke passer inn i en ren islamsk stat.

Massasje og omsorg

På traumesenteret får kvinnene profesjonell traumebehandling av fagfolk. I tillegg får de blant annet massasje.

– Kvinnene som kommer til oss trenger å oppleve kjærlighet og godhet. Det gir vi dem. De får blant annet en varm dusj hver dag, massasje, nye klær, og hvile, sier Sina Saltbones.

Det legges opp til en del aktiviteter, og kreative oppgaver som skal hjelpe dem å prøve å bearbeide det de har opplevd.

Kvinner i en øvelse på traumesenteret i Dahuk i Irak. Omsorg og gode opplevelser er noe av det som står i sentrum. Foto: Brave Heart / privat

Avhengig av gaver

Brave Heart ministries får ingen økonomisk bistand fra norske myndigheter.

Arbeidet drives utelukkende av gaver fra privatpersoner, og noen få bedrifter. Noe Saltbones ser ikke vil holde i lengden.

– Helsemyndighetene i Kurdistan bruker oss fordi de mener vi er det beste tilbudet de har til yazidikvinner. Jeg ønsker ikke å gi noen signaler om at vi må avslutte arbeidet, men vi mangler mye for å kunne fortsette.

Nå håper hun norske myndigheter vil komme på banen med friske midler.