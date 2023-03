Forrige uke aksjonerte flere unge samer og naturvernere i Oslo.

Grunnen til det var at et vindkraftverk på Fosen i Trøndelag skaper trøbbel for reindriftssamene.

Foto: Inga Maret Solberg / NRK

Etter at høyesterett slo fast at vindkraftverket er i strid med retten til å utøve kultur for samene, mener aksjonistene at vindanlegget må rives.

Denne aksjonen ligger friskt i minne hos både statsministeren og sametingspresidenten når de møtes i Karasjok torsdag.

Varsler ny aksjon

Elle Nystad er leder for Norske samers riksforbunds ungdom, og var en av aksjonistene i Oslo forrige uke.

Foto: Inga Maret Solberg / NRK

Hun sier til NRK at med mindre Støre kommer med konkrete tiltak mot vindkraftanlegget på Fosen i dag, er de klare til å gjenoppta aksjonene i Oslo.

– Det er for å minne Støre om at vi ikke godtar en unnskyldning uten at noe skjer, sier Elle Nystad til NRK.

Medaksjonist og medlem i NSR-u Elle Rávdná Näkkäläjärvi sier hun frykter Fosen-dommen kun var den første av flere kamper mot arealinngrep i fremtiden.

Elle Rávdná Näkkäläjärvi, Elle Nystad og Beaska Niillas deltok i aksjonene i Oslo forrige uke. Foto: Mona Solbakk

– Jeg tror Fosen-dommen kun er en start. Det blir bare mer og mer press på våre områder, og vi ser at flere må kjempe mot arealinngrep i deres områder, sier hun.

– Det er jo ikke slik at vi er i mot alt som skal forebygge klimaendringer, tvert i mot. Det er bare når det kommer i konflikt med menneskerettigheter at vi reagerer, sier Näkkäläjärvi.

– Dommen følges ikke opp av en unnskyldning

Statsministeren sier til NRK at dommen om at vindturbinene på Fosen bryter rettighetene til samene skal følges opp.

– Vi har jobbet med saken siden oktober 2021, jevnt og trutt. Det kommer vi til å fortsette med, og om mulig enda raskere nå, sier Støre.

Han ønsker også å ha en bedre dialog og samarbeid med Sametinget i saker om arealinngrep i samiske områder.

– Hele Norge trenger mer kraft. Vi må lytte til hva denne næringen har å fortelle når vi tar valg om traseer og den type ting.

– En påminnelse hvor betent dette kan bli Du trenger javascript for å se video.

Statsministeren forteller at regjeringen har begynt å tenke på tiltak for hvordan de i fremtiden skal håndtere utbygging av vindkraft.

– De siste ukene har vi fått en påminnelse om forpliktelsene vi har. Vi har også en Fosen-dom som vi skal følge opp slik at vi kommer på riktig side av de forpliktelsene Norge har, sier Støre.

Statsministeren forteller til NRK at dagens besøk på Sametinget har vært planlagt i flere måneder, men at et viktig tema blir å snakke med Sametinget om hvordan man bedre kan samarbeide i fremtiden.