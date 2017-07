Den økende turismen medfører større inntekter men også flere utfordringer, det opplever Máret Rávdná Buljo eier og driver i det samiske turistfirmaet "Boazovázzi" i Lødingen.

EIER: Máret Rávdná Buljo ved en tidligere anledning. Foto: Sander Andersen / NRK

Firmaet opplever stor pågang spesielt etter at det har blitt oppholdsvær. Buljo tror på ny turistrekord denne sommeren.

En slik økende interesse vil ikke bare bestå av gode sider, men også enkelte dårlige.

Stor mangel på toaletter

Máret Rávdná Buljo ser på størst utfordring knyttet til mangel på toaletter. Den store mangelen fører til at enkelte tilreisende stopper innom kun for toalettbesøk.

– Toalett langs veiene er en stor mangelvare som påvirker private næringer, sier Buljo.

Det vil kunne gi deres egne gjester en dårligere tilgang på toaletter, forteller hun.

– Våres toaletter som egentlig er egnet våre gjester, blir brukt av andre tilreisende på grunn av den store toalettmangelen, forteller en noe bekymret Buljo.

SAMISK INSPIRERT KAFE: Eier og driver for Boazovázzi vil gjerne ha besøkende med større formål enn bare toalettbesøk. Foto: Máret Ravna Buljo

Buljo forteller at det er lite de kan gjøre for å få en ende på akkurat dette problemet.

Firmaet har prøvd å forebygge problemet og har valgt å inngjerde området. Det for å unngå at turistene gjør av seg rundt alle kanter.

– En best mulig felles løsning vil være om det settes opp flere toaletter og søppelkasser i turistområdene, dette er noe man først og fremst burde prioritere, sier Buljo avslutningsvis.

Bekymret for den økende turismen

De siste dagene har det blitt skrevet mye om hvilke utfordringer den økte turismen medfører. Lofoten er en av plassene som merker størst press fra antall besøkende. Dette har medført til blant annet mye papirrester, søppel og menneskeavføring.

BARNEFAR: Unngår gåturer i naturen med barna Foto: Tommy Johansen / NRK

Ivan Myklebust, som til daglig jobber som pedagogisk leder i Nubben barnehage bekymrer seg for at han tror Lofoten er i ferd med å miste litt av den vakre og uberørte naturen.

En annen som er bekymret over dette er Audun Pettersen som er direktør for bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge. Han mener det er nok turister i Lofoten for øyeblikket.

– På sommerstid er det stor interesse for Lofoten, så det ville være bra om vi hadde klart å få frem andre steder, forteller Audun Pettersen.