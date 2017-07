Turister slår opp teltene sine på «verdens vakreste fotballbane»

– Turistene som kommer til Lofoten blir stadig mer kreative, sukker Patrik Wennberg i Henningsvær.

Han var på tur for å lufte hundene sine i området hvor kunstgressbanen ligger, da han fikk øye på de to teltene som er slått opp inne på kunstgressbanen som befinner seg på sørspissen av Austvågøya.

– Teltene er et godt bilde på situasjonen i Lofoten akkurat nå. Henningsvær er et hotspot, men turistene har ingen steder å gjøre av seg. Da får vi situasjoner som denne, sier Wennberg.

FIFA-presidenten vil se den

Slik ser den spektakulære fotballbanen i Henningsvær ut fra lufta. Foto: Henrik Bain

Fotballbanen i Henningsvær har tidligere skapt overskrifter i utenlandske medier. «Er dette verdens råeste fotballstadion?», spurte britiske Daily Mirror i fjor. Da generalsekretær Kjetil P. Siem i Norges Fotballforbund viste FIFA-president Gianni Infantino bildet av fotballbanen i Lofoten, utbrøt han: – Hit vil jeg reise.

Ba dem pakke sammen

Leder Tom Hansen i Henningsvær IL reagerte umiddelbart da han så teltene på fotballbanen.

Her har turistene slått opp teltene sine inne på fotballbanen. Foto: Patrik Wennberg

– Jeg måtte be dem pakke sammen. Egentlig er det litt respektløst. Selv ville jeg ikke valgt en fotballbane dersom jeg var på telttur i utlandet. Dessuten ødelegger teltpluggene dekket, sier han.

Hvor turistene har gått på do tør han ikke tenke på.

– Det er ille. Det leker mye barn i området, sier han.

Samtidig etterlyser Hansen bedre tilrettelegging for turistene som kommer til Henningsvær.

– Lokale myndigheter kunne i det minste satt opp midlertidige toaletter i området.

Får frysninger på ryggen

VIDEO: OLE JOHAN WIIK

Presset er stort på Lofoten denne sommeren, og NRK har denne uka fortalt om søppel og avføring som flyter. I fjor kom opp mot en million turister til øyriket Lofoten, og i år ligger det an til ny turistrekord.

Direktør for bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge Audun Pettersen, tar til orde for å stanse markedsføringen av Lofoten. Det får imidlertid den lokale turistnæringen til å steile.

– Jeg får frysninger på ryggen av slike uttalelser. Vi må skille mellom organisert og uorganisert reiseliv, sier daglig leder Trygve Steen i XX Lofoten.

Innovasjon Norge har imidlertid noen poenger mener han.

– Jeg er enig at vi bør tone ned markedsføringen av de ensomme teltene ved sjøkanten. Vi bør være forsiktig med å markedsføre allemannsretten ute på det utenlandske turistmarkedet.

Patrik Wennberg, som oppdaget teltene på fotballbanen i Henningsvær i dag tidlig, er ikke helt enig.

– Jeg synes vi skal tilrettelegge for alle gjestene våre. Det er jo de lokale myndighetenes ansvar å sørge for at både innbyggere og gjester trives hos oss. De har ikke gjort hjemmeleksa si, og nå ser vi resultatet, sier han.

– Må komme opp fra skyttergravene

Turistene strømmer til Lofoten, men etter de siste dagers medieoppslag om søppel, erkjenner reiselivet at smertegrensen for antallet turister er nådd. Her fra Skagen camping i Flakstad, som har opplevd en formidabel økning i år. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Han får støtte av tidligere Vestvågøy-ordfører Jonny Finstad, som er stortingskandidat for Nordland Høyre.

– Kommunene, reiselivsnæringa og politikerne må komme seg ut av «skyttergravene» i Lofoten og ta ansvaret. Punkt en er å innrømme at vi ikke har vært gode nok på tilrettelegging, og dernest slutte å gnage på sentrale myndigheter om turistskatt. Få i gang et bredt samarbeid mellom sentrale, regionale og lokale myndigheter, næringslivet og Statens vegvesen for å både finansiere og sette i verk nødvendige tiltak.