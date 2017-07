Søppelet flyter i turistmagnet: – Lofoten er snart ødelagt

Flere steder i Lofoten ligger papirrester, søppel og avføring fra mennesker. Det er rundt de største turistmagnetene Ivan Myklebust har funnet rester etter folk i bokstavelig forstand.

– Jeg tror Lofoten er i ferd med å miste litt av den vakre og uberørte naturen. Det er begrenset hvor uberørt det er når det ser slik ut, sier han.

Dette synet møtte Ivan Myklebust da han var ute og gikk bare noen titalls meter fra hjemmet. Foto: Privat

Vegskuldrene er fulle av biler og bobiler, men toalettfasilitetene glimrer med sitt fravær. Foto: Tommy Johansen / NRK

Ivan Myklebust, som til daglig jobber som pedagogisk leder i Nubben barnehage, forteller at de ofte tar med ungene ut på tur, men at det er problematisk.

– Det er litt ille når barna er med til fjells og ikke kan klatre på en stein på grunn av at noen har gjort fra seg på den andre siden, sier han.

Hjertesukk

Myklebust har delt et hjertesukk om hjemplassen på Facebook, som er delt over 100 ganger og har over 400 reaksjoner.

I verste fall tror Myklebust at «postkortbildene» fra Lofoten etter hvert vil vise skyggesiden i stedet. Han spør også om problemet ligger i at Lofoten ikke er rustet til å ta imot den store mengden turister.

– Da må det kapital og vilje til. Et annet spørsmål er hvor store inngrep du skal gjøre for å legge til rette. Det kan ikke stå søppelkasser på hver ei li og topp heller, sier han.

Myklebust presiserer at han ikke tror det utelukkende skyldes turistene.

– Det er ikke ryddig nok her, men dét er nok litt på de lokale sin kappe også. Når man ser mengden så blir det litt i overkant, forteller han.

Lofoten e vakkert. Lofoten e full av natur og liv. Lofoten e snart ødelagt før min del.. Ivan Myklebust på Facebook

– Ser helt jævlig ut

Problemstillingen er ikke ny. Også i fjor fryktet Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal at konsekvensene på sikt kan bli at Lofoten som destinasjon og reiselivsprodukt forringes.

Kristian Breivik ved Lofoten Surfsenter deler Myklebusts bekymring. Han holder til på Unstad i Vestvågøy, hvor turistene blant annet har «etablert» et toalett mellom to naust.

– Det finnes ikke infrastruktur. Litt lenger ned her har de stengt av skogen, og grunneieren er helt fra seg. Det ser helt jævlig ut. Nærmiljøanlegget med gapahuk og grillplass er fullt av søppel, sier Breivik.

Mangler finansiering

Leder for prosjektet «Clean Up Lofoten», Monica Kleffelgård Hartviksen i Lofotkommunenes felles avfallsseslskap, er bekymret for situasjonen.

– Jeg tror de aller fleste turistene ønsker å gjøre sitt for at naturen forblir ren, men mangler tilgjengelige fasiliteter når «nøden er størst»

Hartviksen mener det er behov for både informasjon om hvor disse er lokalisert, og bedre og flere toalettfasiliteter, avfallsbeholdere og parkeringsplasser. Hun peker på manglende finansiering som det største problemet.

– Vi kan bli bedre

Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy kommune Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Kommunene har i lengre tid etterlyst en «turistskatt» for å finansiere infrastruktur for turister, men regjeringen har satt ned foten. Kommunen har i samarbeid med grendelag og lokale bedrifter åpnet opp flere toaletter, men ordfører Remi Solberg i Vestvågøy kommune, hvor Unstad ligger, erkjenner at kommunen kunne gjort mer.

– Det er 25.000 innbyggere i alle Lofotkommunene til sammen. I høysesongen er antall mennesker i området mangedoblet av det infrastrukturen er beregnet for. Vi har derfor en lang vei å gå, men vi kan bli bedre, sier ordføreren.