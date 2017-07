Innovasjon Norge: – Vi må dreie markedsføringen vekk fra Lofoten

– Dersom folk absolutt vil til Lofoten, kan de reise dit om vinteren. Det handler om å spre turisttrafikken utover sesongen. Lofoten er en perle også om vinteren. Da er det magisk der og ikke fullt så masse mennesker, sier Audun Pettersen, som er direktør for bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge.

Flere steder i Lofoten ligger papirrester, søppel og avføring fra mennesker. Her fra Unstad. Foto: Kristian Breivik

Presset er stort på en av Norges viktigste turistattraksjoner. NRK har de siste dagene hatt flere saker om fastboende som lider under masseturismen Lofoten opplever i sommer. I fjor strømmet opp mot en million turister til øyriket Lofoten, og i år ligger det an til ny turistrekord.

– Siste år jeg ferierer i Lofoten

– Det er altfor få offentlige toaletter i Lofoten og alle søppelcontainere er fulle. Noe må gjøres, sier turist Torstein Valseth. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Men det er ikke bare de fastboende som reagerer. Torstein Valseth fra Lillehammer har feriert i Lofoten i snart ti år. Men nå er det stopp.

– Det er nok siste året jeg ferierer her. Det er akkurat slik det beskrives i media. Det er fullt her. Du kan ikke bevege deg ute i naturen uten å se søppel, avføring og nedtråkkete stier, sier han til NRK.

– Kan sammenliknes med Barcelona og Venezia

Over alt i Lofoten setter de fastboende opp skilt i håp om å unngå at bobiler stopper eller camper på tomta deres. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Audun Pettersen i Innovasjon Norge mener situasjonen i Lofoten kan sammenliknes med storbyer i Europa.

– I Barcelona ser man store plakater med «Tourists go home». Den siste jeg så var «Tourists are terrorists». I Venezia har vi sett at fastboende kaster seg i sjøen foran cruiseskipene, for å hindre at de legger til kai.

Reiselivsnæringen selv må ta mye av ansvaret for situasjonen Lofoten nå opplever.

– Reiselivsnæringen har markedsført Lofoten på litt feil vilkår. Markedsføringen må nå styres mot andre reisemål.

Han tror også at jungeltelegrafen selv vil ordne opp.

– Dette styrer seg litt selv. Når nyheten om medaljens bakside spres gjennom sosiale medier, vil mange søke seg til andre steder, tror han.

Turistskatt

Lange fergekøer for å komme seg til og fra Lofoten. Foto: Tommy Johansen

En annen mulighet er å innføre turistskatt, som både lokalbefolkningen og senest i dag, førstekandidat Dagrun Eriksen for Nordland KrF, ønsker. Men regjeringen har sagt nei.

– Vi ser flere ulike modeller rundt om i verden for å finansiere fellesgode. Flere steder i Europa legges det på en euro på hver overnatting eller aktivitet, og pengene brukes til tilrettelegging. Den debatten er imidlertid skrinlagt i Norge, sier Audun Pettersen i Innovasjon Norge.

Men det finnes andre måter man kan snu en turistplage til noe positivt.

– I Machu Picchu i Peru har man stengt stiene opp til inkabyen. Kun 500 mennesker per får lov til å gå opp til byen. Og du betaler en stiv pris for billetten. Skal du besøke den Blå lagune på Island, er ikke dette mulig uten en forhåndsbestilling.