Unnán buohccidivššárat

Loabágis leat njealje virggi čieža buohccidivššárvirggis almmá bargi haga, čállá Folkebladet. Sivvan go leat rahčan gávdnat ođđa bargiid, lea go máŋggas celke oktanaga eret virggiideaset. Háhkan dihte bargiid guoros virggiide, de mearrida gielda odne gažaldagas, galget go fállat eanet bálkká ja liige luopmovahkku.