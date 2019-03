Lørdag klokken 20.55 smeller det i gang. Det som man kan kalle for en av årets store musikkhøydepunkt går av stabelen med over én million TV-seere over hele Norge.

Vinneren av lørdagens konkurranse går direkte til finalen i Eurovision Song Contest. Finalene avholdes i Israelske Tel Aviv etter at Netta Barzilai vant 2018-utgaven.

Den norsk-samiske musikkgruppen KEiiNO, med Fred Buljo fra Kautokeino, har de siste dagene seilet opp som de soleklare favorittene.

Danker ut internasjonalt navn

Da NRK møtte gruppen i Oslo Spektrum, hvor finalen avholdes, så samtlige av artistene avslappet ut. Favorittstempelet har enn så lenge ikke satt de ut av spill.

– Akkurat nå fokuserer jeg på å levere på scenen lørdag. Det at vi er favoritter tenker vi ikke på enda, sier Fred Buljo som er én av tre artister i gruppen. Tom Hugo og Alexandra Rotan er de to andre.

Da verdensstjernen Chris Medina ble offentliggjort som en av deltakerne til Melodi Grand Prix, ble han umiddelbart en av de store favorittene. Dagen før finalen, har KEiiNO parkert amerikaneren.

INTERNASJONAL STJERNE: Med sangen «What Are Words» ble Chris Medina (bildet) verdenskjent. Sangen står nå med over 60 millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify. Foto: Matunda Bigirimana / NRK

Chris Medina har et stort internasjonalt navn. Mange tippet tidlig at han kom til å være en av de store favorittene til å representere Norge i Eurovision.

– KEiiNO ser ut til å ha truffet ekstremt bra med sitt låtvalg. Oddsen på 1,40 betyr at de har en nesten 70 prosent sjanse til å vinne Melodi Grand Prix, sier Steffen Løvholen, PR Manager i Unibet Norge til NTB.

TOMMEL OPP: Enn så lenge virker ikke favorittstempelet å prege KEiiNO-gruppen før MGP-finalen lørdag. Fra venstre: Tom Hugo, Fred Buljo og Alexandra Rotan. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Må drikke mye kaffe

De siste ukene har vært preget av mye øving og mange intervju. Nesten for mange skal vi tro Buljo som «joikedebuterer» i sangen Spirit In The Sky.

Selv om det har vært mye reising og jag rundt gruppen opp mot finalen er hodet på riktig plass nå.

– Vi er her for å vinne. Samtidig er det en veldig stor opplevelse å få delta. Det å stå på Norges største musikkscene er i seg selv en ære, sier Buljo.

Og hva blir suksessformelen for å ro seieren i land?

– Jeg må drikke mye kaffe, spise god mat og pumpe meg opp før jeg skal på scenen og gi alt, sier Buljo.

