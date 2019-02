Fersk ESC-vinner til MGP-finalen

Det var med låten «Toy» at israelske Netta Barzilai stakk av med seieren i Eurovision Song Contest i Lisboa, i fjor.

Førstkommende lørdag opptrer hun for første gang på norsk jord.

Utrolig stort

MGP-general, Stig Karlsen er godt fornøyd med å ha fått Barzilai til Norge.

– Det er ikke hvert år vi flyr inn fjorårets vinner av Eurovision, men vi synes fjorårets vinner var utrolig god.

– Vi har kanskje ønsket å få denne vinneren til MGP mer enn noen andre Eurovision-vinnere. At vi nå får noen av hennes kaliber hit, er utrolig stort, sier Karlsen.

Netta synes det var pinlig å være forhåndsfavoritt i fjorårets Eurovision. Se intervjuet NRK gjorde på åpningsseremonien uken før hun vant.

Saken fortsetter under videoen.

Netta Barzilai på åpningsseremonien før Eurovision-finalen i Portugal i fjor. Du trenger javascript for å se video. Netta Barzilai på åpningsseremonien før Eurovision-finalen i Portugal i fjor.

Et ikon

Barzilai har blitt hyllet for å ha tatt opp temaer som seksuell trakassering og #Metoo-bevegelsen. Hun har også blitt et ikon for mange i LHTB-bevegelsen, og andre som føler at de ikke passer inn i tradisjonelle normer.

MGP-GENERAL: Stig Karlsen Foto: NRK

Karlsen mener vinnerlåten til Barzilai er både fengende, morsom og rar, samtidig som den tar opp viktige temaer, som ble formidlet på en underholdende måte under Eurovision i fjor.

– Det er ganske unikt å klare og lage noe så snålt og annerledes, som er så kontroversielt og lett tilgjengelig samtidig. Hele Europa omfavnet henne, og nå kommer hun hit for å feire MGP sammen med oss, sier Karlsen.

Les mer om hvem Norge møter i Tel Aviv her: Disse deltar i ESC 2019

Ny runde med Rybak

ESC 2018: Aleksander og Netta konkurrerte mot hverandre i fjor, nå skal de lage musikkfest i Norge førstkommende lørdag. Foto: Stig Karlsen / NRK

Førstkommende lørdag deler Barzilai scenen med en av Norges egne Eurovision-vinnere, nemlig Aleksander Rybak, som vant med låten «Fairytale» i 2009. Hans seier var den mest overlegne i konkurransen til da.

– Det er nå ti år siden Rybak vant, og det må selvfølgelig markeres. Mange var glade for comebacket hans i fjor, og vi er veldig klare for å gi folk en ny runde med Rybak.

Karlsen kan love at MGP-finalen i år, blir en festpakke uten like.

– Vi byr på ti fantastiske artister, og to tidligere Eurovision-vinnere. Det kommer noen overraskelser, flott musikk, nostalgi og det blir et fantastisk show, sier Karlsen.

Finalen er 2. mars i Oslo Spektrum og sendes på NRK 1 og i NRK TV 20:55.