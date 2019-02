Fred Buljo: – Det er skremmende å joike på TV

Fred Buljo (30) skal joike for offentligheten for første gang med bandet sitt, KEiiNO.

Han har tidligere vært finalist i «Norske Talenter» sammen med den samiske rapgruppa Duolva Duottar i 2008.

Han har siden den gang fått en stor fanskare og blir regnet som en av Sápmis beste liveartister.

– Det er skremmende å joike på TV. Det er jo første gang jeg opptrer som en joiker offentlig. Det blir en syk opplevelse, sier Buljo til NRK.

Det er ikke første gang Norge deltar med joik i MGP. Sangen Sámiid Ædnan gjenkjennes fortsatt flere steder i verden, og ble i sin tid utgitt av det norske plateselskapet MAI, som senere solgte rettighetene til alle sine utgivelser til Universal Music.

Spredning av samisk kultur

Redaktør i NRK Sápmi, Mona Solbakk, sier at joik fortsatt er skambelagt i deler av Nord-Norge.

Mona Solbakk synes det er så fantastisk at unge samer tar joiken tilbake. Foto: Privat / NRK

– Misjonærer har i lang tid forbundet joik med djevelen og derfor vært skamfullt. Dessverre er det mange som fortsatt føler det slik, og kirker i nord forbyr sjangeren.

Solbakk mener at spredningen av samisk kultur som en del av det nasjonale bildet er uvurderlig og viktig.

– Jeg synes det er så fantastisk at unge samer tar joiken tilbake, sier Mona Solbakk, direktør i NRK Sápmi.

Blir ikke siste låt

Fred Buljo spiller låta «Spirit in the Sky» sammen med den finske produsenten Henrik Tala og Alexandra Rotan (22). Hun kom i fjor til gullfinalen i MGP med låten «You got me» sammen med Stella Mwangi.

Sistemann i bandet er Tom Hugo (39) fra Kristiansand, som blant annet har skrevet store hits for asiatiske popband.

Han har deltatt i MGP i 2013 og 2018, og skrev fjorårets Pride-låt sammen med ektemannen.

– Vi var tre forskjellige personer som lagde denne låten, og vi føler at alle tre blir representert i låten på en god måte. Dette her er den første sangen i rekken av andre låter vi skal lage sammen i KEiiNO, sier Buljo.

Favorittstemplet er skummelt

Buljo vil ha mer oppmerksomhet rundt joik og samisk kultur, og han liker veien vinden blåser.

– Den siste tiden har det vært en joikevind i hele Norge og Sverige. Vi har hatt Ella Marie Hætta Isaksen som med joiking tidligere har vunnet «Stjernekamp» og Jon Henrik Fjällgren den svenske versjonen av «Got Talent», og det blir jo bare bedre og bedre. Det er litt derfor jeg kommer ut av skapet, fordi jeg vil være med på å bidra på min måte.

Nå er han spent på om de klarer å komme seg helt til topps i finalen i Melodi Grand Prix.

– Det er litt skummelt å få det favorittstemplet fordi når folk virkelig skal stemme, det er da det gjelder.