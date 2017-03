Storebrand selger seg helt ut av «The Black Snake»

– Vi mener at dette er en dårlig investering for pensjonskundene våre, både finansielt, men også for fremtiden med tanke på urbefolkningene som bor der, for klimaet og miljøet, sier Storebrands kommunikasjonssjef bærekraft, Harald Martens Holm til NRK.

Norges største private pensjonsforvalter, Storebrand, har investert 292 millioner kroner i pensjonspenger i selskapene Philips 66, Enbridge Inc og Marathon Petroleum Corporation. Selskapene står bak Energy Transfer Partners, som står for utbyggingen av den omdiskuterte 1800 km lange Dakota Access Pipeline (DAPL).

Storebrands kommunikasjonssjef bærekraft, Harald Martens Holm, mener det er viktig for selskapet å satse på bærekraftige prosjekter som ivaretar urfolks rettigheter. Foto: Alem Zebic / NRK

Nå selger selskapet seg ut av DAPL, også kjent som «The Black Snake». Sammen med andre pensjonsforvaltere har Storebrand jobbet for å påvirke de tre av selskapene, som er medeiere av oljerøret, til å legge røret forbi omdiskuterte urfolksområder.

– Vi håper at dette vil sende et tydelig signal til selskapene, at skal man bygge rørledninger så skal man gjøre det på en skikkelig måte, sier Martens Holm.

Slik fungerer eierforholdene i Dakota Access Pipeline Ekspandér faktaboks Dakota Access Pipeline Project er navnet på prosjektet som skal lage oljerøret.

75 prosent av prosjektet eies av Bakken Holdings Company LLC.

25 prosent av prosjektet eies av datterselskaper til Phillips 66.

Bakken Holdings Company eies av Energy Transfer Partners LP (ETP) og Sunoco Logistics Partners LP (SXL), der ETP eier 60 prosent og SXL eier 40 prosent av Bakken Holdings.

Begge disse selskapene, altså ETP og SXL eies 100 prosent av Energy Transfer Equity.

Samtidig har to selskap - Marathon Petroleum og Enbridge - dannet et fellesforetak – MarEn Bakken. Dette fellesforetaket eier 49 prosent av aksjene i Bakken Holding, altså 49 prosent av de 75 prosentene som ETP og SXL eier av hele prosjektet. Kilder: Energy Transfer Partners, Sunoco Logistics, Phillips 66, Enbridge.

Sendt brev til andre investorer

Sammen med flere andre gigantinvestorer har Storebrand sendt brev til bankene som låner ut penger til oljerørprosjektet, og oppfordret bankene til å legge press på selskapene som eier DAPL. Til sammen representerer investorene 653 milliarder dollar i verdier, eller svimlende 5 484 milliarder norske kroner.

Utbyggingen av oljerøret har medført det mange kaller den største urfolksdemonstrasjonen i nyere tid, ved Standing Rock reservatet i Nord Dakota.

Urfolkenes kamp mot DAPL startet i 2014. De frykter at oljerørledningen til 33 milliarder kroner vil ødelegge deres hellige områder og drikkevannet deres forgiftes.

Før jul vedtok avtroppende president Barack Obama at utbyggingen av Dakota Access Pipeline skulle stoppes midlertidig. Han argumenterte med at det skulle gjennomføres en evaluering av faren for miljøødeleggelse. Allerede på nyåret vedtok president Donald Trump at utbyggingen skulle få grønt lys igjen.

I forrige uke ble området der den omdiskuterte utbyggingen foregår ryddet. Både demonstranter og deres eiendeler skulle bort på grunn av flomfare. Foto: APTN

Applauderer Storebrands beslutning

Sametingsrepresentant Sandra Márjá West (NSR) støtter urfolkenes kamp mot «The Black Snake». Hun har selv vært to ganger i Standing Rock for å vise sin støtte.

Nå applauderer hun Storebrands beslutning om å selge aksjene sine.

– Jeg er veldig glad for at Storebrand tar denne saken seriøst og at de bryr seg om urfolkenes ve og vel. Jeg syns dette er virkelig bra og forventer at andre norske investorer ser hva Storebrand har gjort, sier West.

Sandra Márjá West er glad for at flere og flere norske investorer nå tar hensyn til urfolk. Hun håper at enda flere skal følge Storebrands eksempel. Foto: Ođđasat / NRK

Mye tyder på at den kontroversielle oljerørledningen vil bli ferdigstil i løpet av denne måneden, men West syns det like vel er nyttig for selskapene å trekke tilbake sine investeringer og lån til prosjektet.

– Det finnes fortsatt utbygginger som ikke tar vare på urfolks rettigheter eller miljøet. Derfor håper jeg at Storebrand også tar ansvar i fremtiden og at de ikke investerer penger i uetiske prosjekter, håper Sandra Márjá West.