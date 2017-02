Myndighetene hadde gitt demonstrantene frist til å forlate området ved Missouri-elven i delstaten North Dakota onsdag ettermiddag. De fleste forlot stedet frivillig, men ikke alle.

Senere samme kveld ble ti personer som nektet å dra pågrepet og deretter ble det meldt at de siste folkene var ute av leiren.

Dette viste seg å ikke stemme og torsdag ble området systematisk gjennomsøkt for å finne de siste demonstrantene.

ETTERKOM FRISTEN: Disse demonstrantene forlot protestleiren Oceti Sakowin før fristen som var satt til klokken 14 lokal tid. Foto: Mike Mccleary / AP

46 pågrepet

220 politibetjenter og 18 folk fra nasjonalgarden gikk inn i leiren fra to ulike hold. Flere kom kjørende i politibiler og militære kjøretøy, samtidig som et helikopter og et fly fløy over leiren.

Det tok tre og en halv time før hele leiren var gjennomsøkt og ryddet for folk.

Til sammen ble 46 personer pågrepet, deriblant en gruppe militærveteraner som måtte bæres ut av leiren og en mann som klatret opp på en bygning og ble der i flere timer før han overga seg.

TENTE PÅ EGEN LEIR: Enkelte av demonstrantene som ble beordret bort fra protestleiren, valgte i protest mot ordren å sette fyr på en av bygningene i leiren, før de forlot området. Foto: Mike Mccleary / AP

Kjemper mot oljerørledning

Miljøforkjempere og de innfødte siouxene, som bor like ved Lake Oahe, har i flere måneder kjempet mot oljerørledningen Dakota Access. De sier utbyggingen truer både drikkevannet og områder som er viktige for siouxenes kultur.

Oljerørledningen ble midlertidig stanset av regjeringen til Barack Obama, men beslutningen ble raskt omgjort etter at Donald Trump inntok Det hvite hus.

Byggingen startet torsdag 9. februar – umiddelbart etter at prosjektet fikk endelig tillatelse fra den amerikanske hæren.

Avslo å stanse utbygging

Forrige uke avslo en dommer et siste forsøk fra de to urfolksgruppene Cheyenne River og Standing Rock Sioux på å få rettsvesenet til å stanse byggingen.

Myndighetene har begrunnet ryddingen av leiren med at vårflommene nærmer seg, noe som utgjør en fare for demonstrantene.

I tillegg har hæren pekt på miljøpåvirkningen fra biler, telt, søppel og andre gjenstander fra leiren som er blitt skylt ut i elvene.