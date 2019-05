– Jeg har ikke lyst til å høre om rasisme og hets av samer, sier han som skal sende inn anmeldelsen snarest.

NRK har nylig fortalt at Stabæk-supportere ropte «Jævla fiskesame» på tribunen da laget spilte mot Bodø/Glimt, og det er det han nå anmelder.

Han mener det er helt idiotisk å bruke ord som «jævla fiskesame».

– Jeg karakteriserer det som hets.

Saltdalingen har tidligere også anmeldt over 20 ulike saker om netthets og på grunn av det ble en mann i februar dømt for hatefulle ytringer mot samer.

– Dette er rasisme

Også leder for antirasistisksenter Rune Berglund Steen mener at dette helt klart er rasistisk.

ANTIRASISTISK SENTER: Leder for antirasistisksenter Rune Berglund Steen. Foto: Antirasistisk senter

– Selvsagt er dette rasistisk, jeg kan ikke se hvordan dette ikke er rasisme, det er ikke mulig, sier han.

Videre sier han at det det er kommet høyesterettsdom som sier at det er straffbart å si «jævla neger» i krangel.

– Og utropet «jævla fiskesame» har ikke noe grunnleggende forskjell fra «jævla neger». Begge sjikanerer noen basert på etnisitet.

– Det har lenge vært for mye rasisme i fotball, og da er det viktig å reagere kontant på dette.

– Dum ting å si

Stabæk Supporterleder Bjørnar Posse Sandboe sier at dette var et enkelttilfelle som raskt ble trukket tilbake og at dette ikke er en retning de vil bevege seg i.

– Det ble umiddelbart erkjent at det var en dum ting å si.

STABÆK SUPPORT: Bjørnar Posse Sandboe, leder for Stabæk Support. Foto: Bjornar Posse Sandboe

De har besluttet at de ikke vil utestenge supporteren som ropte jævla fiskesame, skriver Budstikka. (ekstern lenke)

– Hans Petersen står fritt til å anmelde en sak om han ønsker det, men jeg føler kanskje denne innsatsen gjør mer nytte andre steder enn mot Stabæk Support.

– Jeg tenker at politiet ikke trenger å håndtere dette egentlig. Det er en del andre områder innen diskriminering, hets og fremmedfrykt som har mer bruk for deres inngripen.