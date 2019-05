Ropte «jævla fiskesamer» fra tribunen

Stabæk-supportere ropte «Jævla fiskesame» på tribunen da laget spilte mot Bodø/Glimt sist søndag på Nadderud i Bærum.

Utropene på tribunen ble først omtalt i Avisa Nordland i en kommentar av redaktør Børre Arntzen.

Børre Arntzen, redaktør og kommentator for Avisa Nordland. Foto: Tom Melby / Avisa Nordland

Arntzen skriver blant annet at supporterne på Nadderud har fått det for seg at det er tøft å rope «jævla fiskesame».

Han forteller til NRK at han valgte å reagere fordi det er uakseptabelt å bruke samer for å prøve å hetse et motstanderlag.

I tillegg sier han at dette må tas opp før det utvikler seg.

– Vi nordlendinger er ikke hårsår, men dette er ikke humor. Det er en skam at det kommer rasistiske utbrudd fra supportere til en klubb på en norsk fotballbane i eliteserien.

– Rasisme er ikke greit

Viktoria Petersen (16) som selv har kjempet mot samerasisme mener at dette helt klart er rasisme.

– Det er rasistisk å rope «jævla fiskesame». Det her er ikke greit.

Viktoria Petersen (16) mener rasisme ikke er greit. Foto: Privat

Hun er glad for at Avisa Nordlands redaktør reagerer.

– Fotball er et miljø der rasisme ikke hører hjemme.

Spanderer øl

Stabæk Supporters styreleder Bjørnar Posse Sandboe svarer på påstanden om rasisme i en e-post til NRK:

«Vi beklager overfor alle fiskesamer som følte seg støtt! De er antakelig ålreite folk, selv om ingen hadde hørt om denne folkegruppen før nå i denne serierunden. Vi lover å spandere en øl på Onkel Blaa neste år hvis ingen av oss rykker ned. Vi vil også spandere en øl på fiskebonden, men siden han ikke ble like krenka får han bare 0,4.».

Videre skriver han at han har funnet mannen ropene kom fra.

– Det var visst en utblåsning som først handlet om «fiskebonde» før det ble «fiskesame», etterfulgt av «glem det siste, det var bare tull.»

– Det er lite kreativt og ikke veldig musikalsk, men han erkjenner selv umiddelbart at det ikke er en retning vi har lyst til å bevege oss i.

Sandboe forklarer at fotballsupportere skal gi og få mye tyn, og at det kan fort renne litt over i kampens hete.

– Men det er ikke sånn at et utrop tillates på forhånd eller at alle på tribunen står bak budskapet.

– Så ønsker vi både bodøværinger og fiskesamer og hva nå enn som måtte krype, svømme og gå der oppe velkommen tilbake til tap på Nadderud ved neste anledning, men husk den gule tannbørsten. Vi savner den litt.