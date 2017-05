«Bierna Leine Bientie tildeles Kongens fortjenestemedalje for sitt betydningsfulle arbeid for den sørsamiske befolkningen.

Han har gjennom sitt arbeid som sokneprest og sørsameprest gjort en stor innsats for det samiske folk og Den norske kirke.

Som sørsameprest har han arbeidet med bibeloversettelse, utvikling av et liturgisk språk på sørsamisk og integrering av det samiske perspektivet i praktisk teologi, liturgi og menighetstenkning.

Bierna Leine Bienties språkarbeid har gitt sørsamene et bibelspråk med bilder og ord som bygger bro mellom bibelteksten og den kulturen som det samiske språk er forankret i.

Og han stod sentralt i arbeidet for å etablere et samisk alter i Nidarosdomen som ble innviet 6. februar 2017. Han var en av liturgene ved den høytidelige anledningen.

Bierna Leine Bientie har gjennom sitt arbeid også bidratt til å gjøre det samiske språket tilgjengelige for norsktalende prester. Slik lyder nå sørsamisk språk i allmenne gudstjenester i mange kirker i dag og synliggjør en usynlig minoritets eksistens og tilstedeværelse i mange menigheter og lokalsamfunn.

Bierna Leine Bientie har gjort et imponerende og banebrytende arbeid og møter stor respekt, stolthet og takknemlighet – både hos sitt eget folk og blant sine norske kolleger. Språkarbeidet har ikke bare gitt sørsamene et bibelspråk, men også vært et viktig bidrag til å utvikle og skriftliggjøre et truet minoritetsspråk som i all hovedsak har vært i muntlig bruk i noen familier med fotfeste i tradisjonell samisk næringsvirksomhet og reindrift.

I hans arbeid for samisk selvbevissthet, synliggjøring og stolthet knyttet til språk og et gudstjenesteliv med eget kulturelt fotfeste, har han også arbeidet fram den menighetsform og tenkning som endte i opprettelsen av Saemien Åålmege som egne menighet under Kirkemøtet i 2015.»