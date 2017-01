Skábmagovain oidno sámegiella

Dál go Suopma lea 100 jagi, de galgá riikka gudnin Skábmagovat-festivála čájehit sámi- ja maorifilmmaid suoma-, eaŋgals- ja sámegielat teavsttaiguin. Vuosttas geardde lea Skábmagovaid festiválapublikummas oaidnit maoriid Oscar-evttohasfilmma "Two Cars, One Night", mas lea sámegiel teaksta.

Skábmagovat leat ođđajagimánu 26 beaivve rájes Anáris.