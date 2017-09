Silbbat ja golli Kárášjohkii

Vuosttaš beaivve gilvvuin ii loga nuorra golfaspealli mannan nu bures go lei sávvan, son bođii viđádin. Son fertii vuos hárjánit amas golfašilljui, go dan dagai de gal manai olu buorebut, go sotnabeaivve joavkogilvvohállamis faskii Eles ja su mielspeallit golli.

– Leat oahpis gilvvohállanšilljui ii leat gal dárbu, muhto diehttelasat lea dat buorre, dalle viisásit diehtá mo šilju lea ja justa gosa galgá časkkit spáppa, muitala Eles.

Nuorra spealli muitala golffa somásbealit leat earret eará speallat bures, ii dušše oktii muhto guhkit áigge ceavzit buoremusaid searvvis, dat duođaid movttiidahttá joatkkit gilvvohállamis. Maiddái sosiálabealit leat buorit, go golfagilvvuin oahpásmuvvá olu eará nuorain, sihke Ruošša- ja Suoma bealde.

Bohtosat vahkkoloahpa gilvvuin

Lávvardat (gánddat, agis 15-18)

Sander Vikan Bollestad (Salten Golfklubb) Nicke-Elias Kaajavirta (Kajaanin Golf) Atte Kandelberg (Oulun Golfkerho ry) Jakob Severinsen Grønmo (Salten golfklubb) Eles Paltto (Kárášjoga golfsearvi/Karasjok Golfklubb) Ilia Belov (Academy of children's Golf North-West)

Sotnabeaivi ja joavkogilvu, nuoraid luohkká (agis 15-18) :

Eles Paltto/Nicke-Elias Kaajavirta/Katarina Ahonen Belov/Salonpää/Bollestad Mirzaeva/Grønmo/Kandelberg VUOITOJOAVKU: Gurutbealde rávddas; Nicke-Elias Kaajavirta, Katarina Ahonen ja Eles Paltto. Foto: Jan Skoglund Paltto

Oabbá cevzzii bures gilvvuin

Elesa oabbá, Saija Inga Marja Skoglund cevzzii maid bures iežas luohkás vahkkoloahpa gilvvuin.

Lávvardaga: (nieiddat, agis 19-23):

FASKII SILBBAID: Saija Inga Marja Skoglund faskii guokte silbba vássán vahkkoloahpa golfagilvvuin Bådådjos. Foto: Bengt Svendsen

Saana Pakonen (Oulun Golfkerho ry) Saija Inga Marja Skoglund (Karasjoga golfsearvi/Karasjok Golfklubb) Bettiina Törmänen (Kalajokilaakson Golf)

Sotnabeaivve joavkogilvu (agis 19-23):

Pakonen/Sveggen/Bollestad Saija Skoglund/Ville-Petteri Peittola/Bendik Sandstrak Rothli/Törmänen/Lempinen

Gáldu: Bodø Golfpark