Samiske representanter om angrepet i Stockholm

Det skriver SVT Sápmi på sine nettsider.

Foto: Sameradion & SVT Sápmi

– Dette er forferdelig, man blir redd for gå ut i mørket. Det er lettere å holde en avstand fra det som skjer i Syria. På Drottninggatan går man jo ukentlig. Jeg er forskrekket og sint på hvordan dette påvirker uskyldige mennesker, sier Sametinget styreleder Håkan Jonsson.

Han mener at FN har et stort ansvar nå for utviklingen av verden. Samerådets president Åsa Larsson Blind er også preget av hendelsen.

– Selvfølgelig er det forferdelig når noe som dette skjer. Vi vet at en lastebil kjørte på masse folk, og vi har sett dette før i Europa og ellers i verden. Det har en stor innvirkning på mange menneskers liv når noe som dette skjer i Sverige, sier Blind.

Uansett hvem som er skyldig, eller hva som gjorde at angrepet skjedde, så håper hun at det ikke vil vekke frykt eller hat mot den uskyldige.

– Vi vet ikke hvem eller hva som ligger bak dette. Og terrorisme finnes i alle trosretninger. Det er en bekymring at når noe sånt som dette skjer, da blir man redd for hverandre, vi har alle et ansvar for å sikre at vi ikke får inn i en slik situasjon, sier Åsa Larsson Blind.