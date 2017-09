Sámi girjjiid «áhčči» oidno odne Oslos

Neavttár Iŋgor Ántte Ailu Gaup guhte olu jagiid lea neaktán teáhteriin ja filmmain, earret eará «Ofelaš» filmmas (1987), dat neaktá badjeolbmo ja sámi girječálli, Johan Turi . Čájálmasas sii čájehit girješaddama ja makkár hástalusaid dat mielddisbuvttii, ruđalaččat jnv.

Ovddit čuohtejagi álggus atne sápmelaččaid stuorra servodatváttisvuohtan, ja nu háliidage čilget eiseválddiide sápmelaččaid eallinvuogi, ja nu maid váikkuhit dasa ahte eiseválddit rievdadivčče oainnu sápmelaččaid ektui.

OĐĐA ČÁJÁLMAS: Iŋgor Ántte Ailu Gaup, dadjá čájálmasa áibbas ođas. – Turis lei niehku almmuhit girjji mas muitaluvvo sámiid eallinvuogis. Foto: Johan Mathis Gaup

– Sivvan go leat válljen vuosttaš čájálmasa čájehit Oslos lea earret eará go doppe sis lea maid stuorra publikumma, nubbi fas dat go mii leat guhká ráhčan oažžut ođđa teáhtervistti Guovdageidnui, ja dan dáfus leat maid politihkkárat buorebut olámuttos, muitala Gaup.

Inga Marja Sarre dat neaktá dánskalaš rivgu, govvadáiddára ja girječálli Emilie Demant Hatt, geainna Johan Turi deaivvadii togamátkkis gaskkal Girona ja Áhkkánjárgga.

NEAVTTÁRAT:Inga Marja Sarre, Egil Keskitalo ja Iŋgor Ántte Áilu Gaup, guhte neaktá «Johan Turi». Foto: Johan Mathis Gaup

Mátkkis bođiiga sáhkalága gos nu bures Turi muitalii sápmelaččaid dilis ahte Demantain árvalii, iigo dat galggašii girjin čállot.

Muhto nu mot odne, de mávssii dolinge ruđa álmmuhit girjji, ja ii goabbáge sudnos lean jáválaš.

Egil Keskitalo fas neaktá Hjalmar Lundbohm, guhte álggahii ruvkedoaimma Gironii. Son ja Turi dovddaige bures nubbi nuppi. Lundbohm lei jáválaš almmái ja miellasuvai jurdagiid, ahte almmuhit Turi čállosiid girjin. Son árvalii máksit buot girjegoluid.