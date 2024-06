Loga sámegillii

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har vurdert i alt 26 kraftprosjekter, hvor 25 er vindkraftprosjekter og ett vannkraftprosjekt. Men bare et fåtall av disse kan bygges på grunn av avgrenset kapasitet i kraftnettet i Finnmark.

Bakgrunnen for saken er at regjeringen åpner for elektrifisering av Melkøya. NVE fant ut at det var best å ta en felles gjennomgang av prosjektene. Nå har de bestemt seg for hvilket av prosjektene som blir prioritert og hvilket som blir lagt vekk.

Elleve vindkraftprosjekter og et vannkraftprosjekt i Alta går videre.

Syv av disse vindkraftprosjektene er i Lebesby kommune.

Disse prosjektene skal videre til en høringsrunde: Ekspander/minimer faktaboks Nordkyn vindkraftverk, i Lebesby og Gamvik kommuner (Statkraft)

Bjørnviktuva vindkraftverk, i Lebesby og Gamvik kommuner (Fortum Nordkraft Vind DA)

Oksefjorden vindkraftverk, i Lebesby og Gamvik kommuner (H2 Carrier)

Skjøtningsberg vindkraftverk, i Lebesby kommune (Aneo)

Svartnakken vindkraftverk, i Lebesby kommune (Troms Kraft og Green Nordic AS)

Kjøllefjord vindkraftverk, i Lebesby kommune (Statkraft)

Laksefjorden vindkraftverk, i Lebesby kommune (Fred. Olsen og Finnmark Kraft)

Hamnefjell III vindkraftverk, i Båtsfjord kommune (Finnmark Kraft)

Rubbedalshøgda vindkraftverk, i Berlevåg og Båtsfjord kommuner (H2 Carrier)

Skarvberget vindkraftverk, i Porsanger kommune (Fortum Nordkraft Vind DA)

Reinelva vindkraftverk, i Nordkapp kommune (Fortum Nordkraft Vind DA)

Alta vannkraftverk A3 (utvidelse), i Alta kommune (Statkraft)

Disse prosjektene blir ikke realisert: Ekspander/minimer faktaboks Rákkočearru/Raggovidda 4 vindkraftverk (utvidelse), i Berlevåg kommune (VarangerKraft Hydrogen)

Skallhalsen vindkraftverk, i Vadsø kommune (VarangerKraft Hydrogen)

Sandfjellet vindkraftverk, i Lebesby og Gamvik kommuner (St1)

Slettfjell vindkraftverk, i Gamvik kommune (Statkraft)

Stjernøya vindkraftverk, i Alta og Hasvik kommuner (DVLP)

Nordre Sørøy vindkraftverk, i Hammerfest kommune (St1)

Nordre Seiland vindkraftverk, i Hammerfest kommune (DVLP)

Dønnesfjord II vindkraftverk (utvidelse), i Hasvik og Hammerfest kommuner (Enercon og Vento Ludens)

Dønnesfjord 2 vindkraftverk (utvidelse), i Hasvik kommune (NTE)

Adamselv vindkraftverk, i Lebesby kommune (Statkraft)

Davvi vindkraftverk (søknad), i Lebesby kommune (Grenselandet/St1)

Kvaløya vindkraftverk, i Hammerfest kommune (Statkraft)

Kvaløya vindkraftverk, i Hammerfest kommune (Fortum Nordkraft Vind DA)

Kokelv vindkraftverk, i Hammerfest kommune (Aneo)

Sendes ut på høring i september

Selv med en oppgradering av kraftnettet vil det kun være mulig å bygge noen få nye prosjekter i Finnmark de neste årene.

– Av de 26 meldingene som kom inn, tar vi nå 12 prosjekter videre til neste steg i konsesjonsbehandlingen. Selv om vi nå mer enn halverer lista, er dette er fortsatt langt flere prosjekter enn det er realistisk å gi konsesjon til. Denne første silingen av prosjekter er gjort for å redusere belastningen på alle parter, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør i NVE. Foto: Catchlight/NVE

De 14 prosjektene som er tatt ut vil ikke bli behandlet av NVE. Blant de er Davvi vindkraftverk som har skapt store reaksjoner.

– Neste steg i prosessen er at 11 vindkraftmeldinger sendes på en første høringsrunde i september. I tillegg kommer det en søknad om opprusting og utvidelse av Alta kraftverk, sier Lund.

Høringen til høsten er den første av to høringsrunder. Den neste høringsrunden vil skje etter at konsekvensutredningene er gjennomført, konsesjonssøknadene er sendt inn. NVE legger opp til ytterligere reduksjon i antallet prosjekter før den andre høringsfasen.

Frykter konsekvensene

Rødt er kritisk til måten NVE har valgt å gjennomføre konsesjonsutvelgelsene. De mener prosessen er helt snudd på hodet, siden man går i gang med konsekvensutredninger etter at områdene er valgt.

– Vi frykter konsekvensene av denne storstilte vindkraftutbyggingen som nå planlegges. Prosjektene er ikke konsekvensutredet for natur, og natur har heller ikke vært et eget vurderingskriterier for NVE. Nå skal selskapene selv få styre utredningene videre. Det er snakk om bukken som passer havresekken, sier Sofie Marhaug, energi- og miljøpolitisk talsperson for Rødt.

Sofie Marhaug, energi- og miljøpolitisk talsperson for Rødt Foto: Ihne Pedersen

Rødt mener at det at NVE går videre med 12 prosjekter viser at vi nok står foran en storstilt utbygging av vindkraft, i konflikt med reindrift og natur, som følge av regjeringens beslutning om å elektrifisere Melkøya. Skarvberget og Nordkyn vindkraftverk er bare to av prosjektene hvor det allerede er konflikt med reindrift.

– Dette er rett og slett konsekvensen av at regjeringen insisterer på å elektrifisere Melkøya, som vil kreve like mye som 5 Alta-kraftverk i året. Uten det ville det vært nok kraft også til nye næringer i Finnmark. Det er ikke for sent å snu, sier Marhaug.

Rødt er positiv til at Davvi vindkraftverk skrotes.

Uakseptabelt inngrep på naturen

Naturvernforbundet er glad for at NVE har skrotet flere av vindkraftprosjektene, men er likevel kritisk til at prosjekter som Skarvberget og Oksefjorden vindkraftverk fremdeles er med.

– Kraftpakke Finnmark er likevel fortsatt et uakseptabelt angrep på finnmarksnaturen, selv om mange prosjekter nå er lagt på is. Det er ikke mulig å bygge ut så mye vindkraft i Finnmark uten uakseptabelt naturtap. Vi kan ikke ofre natur for å grønnvaske oljenæringen, sier leder av Naturvernforbundet Truls Gulowsen.

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen Foto: Henning Rønhovde

Gulowsen ber regjeringen skrinlegge elektrifiseringen av Melkøya.

– Regjeringen kom helt feil ut fra start da den bestemte seg for å elektrifisere Melkøya. Det har satt Finnmark i en helt håpløs situasjon, og nå legges det opp til en massiv nedbygging av naturen. Dette blir ikke bra før regjeringen snur og dropper utvidelsen av Melkøya, sier Gulowsen.