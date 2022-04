Samiske interesser skal styrkes i vindkraft-behandlingen

Olje- og energidepartementet vil legge mer vekt på interessene til reineierne, når det igjen åpnes for behandling av søknader om å bygge ut vindkraft på land. – Hensynet til samiske interesser skal styrkes i behandlingen av vindkraft. Samlet belastning for reindriften av tiltaket skal vektlegges i konsesjonsbehandlingen, uttaler statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet til NTB. Fredag kunngjorde olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) at regjeringen åpner for at konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land tas opp igjen etter en tre år lang pause, men at det i denne omgang kreves samtykke fra kommunene, skriver VG.