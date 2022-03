– Det er altfor farlig for meg, sier Danilov i en video, som han postet på Facebook onsdag ettermiddag.

Danilov er en markant politiker og aktivist blant samene på Kolahalvøya og har hatt forskjellige tillitsverv i lokale sameforeninger. Nå er han fast medlem i Samerådets kulturutvalg.

Han er også tidligere direktør tidligere for Samisk kulturarv og utviklingsstiftelsen i Lovozero.

– Venner, jeg befinner meg et sted i Norge. Saken er slik at jeg befinner meg i et flyktningmottak. Målet er å søke om politisk asyl, sier en tydelig berørt Danilov i sin video.

– En vanskelig beslutning

Det er ikke mulig å få Danilov i tale. Prosedyrene for nye asylsaker er nemlig at asylsøkeren den første tiden ikke har tilgang til telefon eller internett.

– Det samme opplevde jeg da jeg for noen år siden søkte asyl i Norge, forklarer Danilovs gode venn, Dmitry Berezhkov, til NRK.

Berezhkov ble i 2013 begjært utlevert til Russland av Putin, men ble innvilget politisk asyl i Norge i januar 2015.

MOT PUTIN: Dmitry Berezhkov og Andrei Danilov viser klart at de ikke godtar den russiske presidentens krig mot Ukraina. Foto: Privat

Berezhkov har snakket med sin venn. Han verifiserer at Danilov søker asyl i Norge, befinner seg i et asylmottak og at Facebook-videoen er ekte.

– Det har ikke vært en lett beslutning for meg, men jeg har gjort det, forklarer Danilov i videoen.

– Modig og standhaftig

Sameaktivisten fastslår at organisasjoner i Russland som jobber for rettsvern har det stadig vanskeligere. Særlig de som jobber for urfolk.

– Å forsvare urfolksrettigheter kan jeg bare gjøre fra utlandet. Det å bli i Russland blir veldig farlig for mitt liv, mine nærmeste og mine venner. Og det er fakta, sier Danilov.

TRIST: Bjarne Store-Jakobsen mener at russiske urfolk ikke kan miste så mange flere som Andrei Danilov. Foto: Privat

Tidligere leder i Working Group of Indigenous Peoples, Bjarne Store-Jakobsen, beskriver Danilov som modig og standhaftig.

– Han gir seg ikke og har utfordret russiske myndiheter i flere år. Det er synd at han reiser fra Russland, fordi urfolk har ikke råd til å miste så mange slike som ham. Men det er forståelig at han reiser, sier Store-Jakobsen.

– Vi ønsker oss fred

I september ble Danilov arrestert av det lokale politiet i Montsjegorsk, uten noen videre forklaring. Han ble anklaget for å ha motsatt seg arrestasjon, men gikk fri.

Tirsdag gav Danilov et kort intervju til NRK over Facebook. Da sa han dette:

– Jeg er imot krig, hvor det enn måtte være. Det som skjer nå i Ukraina går hardt utover det grenseløse samiske samarbeidet, når grensene stenges.

MOT GRUVEDRIFT: Andrei Danilov har vist motstand mot forurensende gruvedrift. I september 2021 skrev han et brev til Teslas Elon Musk, og ba ham å slutte å kjøpe metaller fra Russland. Foto: Privat

I forbindelse med intervjuet understreket Danilov at det er farlig å mene noe slikt i Russland. Da fortalte han ikke at han befant seg i Norge.

Han tror at det samiske folket vil forbli ett folk uavhengig av hindringene.

– Moderne teknologi bidrar til å holde kontakten, understreker Danilov.