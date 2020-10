– For oss er dette en stor gave, sier Rolf Degerlund.

Han er sjef for Det samiske nasjonalteatret beaivváš og gleder seg over at det i statsbudsjettet er foreslått 13 millioner kroner til arbeidet for et samlokalisert bygg i

JUBILEUM NESTE ÅR: Det samiske nasjonalteatret beaivváš er 40 år neste år. Teatersjef Rolf Degerlund er glad for at regjeringen nå signaliserer at det etterlengtede teaterbygget realiseres. Foto: Aslak Mikal Mienna

Kautokeino for teateret, og Samisk videregående skole og reindriftsskole.

Et bygg som teateret har ventet i flere tiår.

Mens fjorårets statsbudsjettforslag ble fra samisk hold omtalt som krisebudsjett og overstyring, får regjeringen i år tommel opp fra samene.

Totalt foreslås det i overkant av 1,2 milliarder kr til samiske formål på neste års statsbudsjett. Dette er de samlede bevilgningene til det samiske samfunnet fra ti ulike departement.

– Rimelig fornøyd

Den største posten er midler til Sametinget. I år foreslår regjeringen 539 millioner kroner til samenes folkevalgte forsamling.

Det er en økning på 26 millioner kroner. Forslaget blir godt mottat i Sametinget.

BETYDELIG STYRKING: Sametingsråd Henrik Olsen mener at statsbudsjettet er bevis på at regjeringen har fått med seg signalene fra Sametinget. Foto: Dragan Cubrilo / NRK

– Jeg vil si at vi er rimelig fornøyd. Det er en betydelig styrking i forhold til inneværende års budsjett. Det er en del signaler som er gitt fra oss til regjeringen som er tatt med. Blant annet på læremiddelutvikling, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Økningen er på 0,7 prosent over det som er den forventede prisøkningen i Norge.

Les også: Dette betyr statsbudsjettet for deg

Les også: Statbudsjettet: Permanent ambulansehelikopter til Øst-Finnmark

– Vi må feire alle seire

Det foreslås også å øke reindriftsfradraget til samme nivå som jordbruksfradraget.

FEIRER: NRL leder Ellinor Marita Jåma mener at statsbudsjettet gir en god grunn til å feire og at dette også anses som en seier for NRL. Foto: PRIVAT

Det betyr at det generelle fradraget i reindrifta økes fra 63 500 kroner til om lag 90 000 kroner.

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Ellinor Marita Jåma mener dette gir grunn til feiring.

– Vi må feire alle seiere. Dette har vi krevd i flere år. Dette var også et viktig krav i årets reindriftsforhandlinger, et krav som måtte avklares før forhandlingene startet. Nå har regjeringen innfridd, sier Jåma.

Saemien Sijte

Det er lagt av 57 millioner kroner til ferdigstillingen av det sørsamiske museet Saemien Sijte i Snåsa.

Dette er lovende, sier museumsdirektør Birgitta Fossum.

LOVENDE: Museumsdirektør av Saemien Sijte Birgitta Fossum mener at pengene lagt av til ferdigstillingen av museet er lovende. Foto: Marie Elise Nystad / NRK

– Jeg er jo veldig glad for at regjeringen fulgte opp med bevilgningen for å sluttføre det nye bygget. Vi har jo påbegynt byggingen, så det er jo bra og bli ferdig også, sier hun.

Distrikt- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, som også er ansvarlig for samiske saker i regjeringen, jubler også for museet.

– Det er meget gledelig at Saemein sijte endelig ferdigstilles, sier Hofstad Helleland.

Les også: Endrer frikortordningen – 1 million nordmenn må betale mer i egenandel

– Det ser veldig lovende ut

I statsbudsjettet foreslås det også å bevilge 10 millioner kroner for videreutviklingen av prosjektet regionalt samisk kompetansesenter i Karasjok.

POSITIVE: Prosjektleder for regionalt samisk kompetansesenter i Karasjok May Helen Schanche sier at dette ser lovende ut og at de er glade for det. Foto: Bufetat

Leder for arbeidet May Helen Schanche sier de er kjempe fornøyd med dette

– Det ser lovende ut og vi er glad, dette er kjempe positive og gode signaler som har kommet nå om at dette blitt vedtatt fra Stortinget, avslutter Schanche.