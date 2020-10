2,5 milliarder i korona-hjelp til kulturlivet

Alt tyder på at koronaen vil ramme kulturlivet hardt også neste år. De statlige støtteordningene videreføres derfor i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Regjeringen skriver at det sannsynligvis også vil være store begrensninger neste år for antall publikum og hva slags arrangementer som kan gjennomføres – og at kulturlivet trolig er blant de siste som kan gjenoppta normal virksomhet.

Regjeringen øker derfor kulturbudsjettet med 3,7 milliarder neste år. 2,5 milliarder av dette er satt av til rene korona-støtteordninger for kultur og idrett.

De ekstra korona-pengene i stimuleringsordningen fordeles slik:

2,250 milliarder kroner skal stimulere til kultur/idrettsaktiviteter i et koronarammet samfunn.

200 millioner går til offentlig finansierte kulturinstitusjoner som faller utenfor stimuleringsordningene. 140 millioner går til musikk/scene, 60 millioner til museer.

100 millioner kroner går til å styrke Statens kunstnerstipend. 70 millioner skal gå til midlertidige kunstnerstipend for alle kunstnergrupper, mens resten går til et krisefond for utøvende kunstnere som opplever avlyste oppdrag.

Stimuleringsordningen for kulturlivet vil vare minimum et halvt år inn i 2021, men kan bli forlenget ut året. I tillegg vil det komme midler for 2020 med tilbakevirkende kraft fra 1. oktober.

Vil satse på mangfold

Samtidig varsler kulturminister Abid Raja (V) at hovedsatsingen innen kulturfeltet handler om mangfold. Det vises til at kulturlivet må bruke denne uforutsigbare situasjonen til å omstille seg og se framover. I budsjettforslaget heter det at dette ikke er tiden for å «forholde seg passive og vente eller handle utelukkende med et passivt perspektiv».

Regjeringen ønsker derfor å peke ut en retning for kulturlivet ved å gjøre et krafttak for mangfold. Målet skal være å inkludere alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksualitet, funksjonsevne, sosial/økonomisk bakgrunn eller bosted. «Ikke for å instruere, men for å inspirere», heter det i regjeringens forslag.

Onsdag morgen sa han til NRK Nyhetsmorgen at regjeringen i 2020 bruker 5,7 milliarder ekstra til kulturlivet, og at de står oppi tidenes krise.

– Hovedoppgaven er å bringe kulturlivet over til den andre siden og å gjøre det mer mangfoldig, sier han.

Ros og skryt med forbehold

Ivar Horneland Kristensen, som er administrerende direktør i Virke, er meget fornøyd med budsjettet.

– Samlet sett er dette en god satsing på kulturfeltet, vi må gi ros når det gjøres gode ting. Kulturministeren leverer det han har lovet og leverer også over forventning på enkelte felt. Blant annet 200 millioner til scene og museum. Det viktigste er at de nå myker opp på «200-grensen» slik at folk kan benytte seg av kulturopplevelser, sier han til NRK.

Leder i Norske Billedkunstnere, Ruben Steinum, er fornøyd med at regjeringen setter av 100 millioner kroner til å styrke Statens kunstnerstipend.

– Det viser at Raja har forståelse for hvor trangt kunstnerne har det, og at han lytter til kunstnerorganisasjonene, sier han til NRK.

I første omgang skal bevillingen foreslått som et midlertidig tiltak og skal gjelde for første halvår i 2021, men Steinum håper dette er et tiltak de viderefører fremover.

– I dag mottar kun 10 prosent av søkerne stipendet, og Statens kunstnerstipend meldes hvert år om mange flere kvalifiserte søkere. Vi mener at alle profesjonelle kunstnere bør ha en reell mulighet til å få stipend og det langsiktige målet vårt er at nivået bør ligge på minst 25 prosent, sier han.

Daglig leder i Norske konsertarrangører, Tone Østerdal, savner en spesifisering av hvordan de ekstra pengene skal fordeles.

– Vi savner den faktiske innretningen, det hjelper ikke med pengene hvis man ikke vet hvordan man skal bruke dem. Regjeringen skal få skryt for at de ser at krisen overhodet ikke er over, men her er det skryt med forbehold. Vi vet ikke hva innretningen er, vi har 2,25 milliarder i statsbudsjettet som vi ikke vet hvordan skal fordeles, sier hun.

