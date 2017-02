Ingen utsatt evakueringsfrist for protestleiren

Army Corps of Engineers sier at de ikke vil forlenge evakueringsfristen, som er satt til onsdag. Motstanderne av Dakota Access Pipeline skal ha forlatt leiren sin på føderalt land innen fristen som er satt, opplyser den amerikanske nyhetsnettsiden OPB News.

Leiren har eksistert siden august. På det meste har leiren huset tusenvis av mennesker, som støtter Sioux-stammenes kamp mot oljerørledningen fordi den truer miljøet og hellige steder.

Utbyggeren, det Dallas-baserte Energy Transfer Partners, bestrider imidlertid disse påstandene.

Det er fortsatt noen hundre aktivister igjen i leiren og de jobber på spreng med å bli ferdig med evakueringen innen fristen. Foto: APTN

Utfordrende arbeid

Vårflommen skal ganske snart være i anmars, og derfor gav Army Corps of Engineers 3. februar beskjjed til de flere hundre menneskene, som er igjen i leiren, at de må ta sine eiendeler og forlate den innen onsdag klokken 14.00.

Lederen for leiren, Phyllis Young, opplyser at regnværet på mandag hemmet pakke- og ryddearbeidet, og at urfolkene også tok seg tid til tradisjonelle seremonier knyttet til været.

Her slepes en ødelagt campingbil bort av en gravemaskin. Foto: APTN

Frost i bakken gjør det også vanskelig for folk å fjerne telt innsatsen, forklarer hun.

Kaptein Ryan Hignight i Army Corps of Engineers bekrefter at ledelsen i leiren har søkt om en utsettelse på fristen for å flytte, men de måtte svare nei av hensyn til folks sikkerhet og av miljøhensyn.

Store norske investeringer

NRK Sápmi har laget en rekke saker om Dakota Access Pipeline og fortalt om store norske eierinteresser i den kontroversielle oljerørledningen.

Blant annet har DNB gitt lån på 4,7 milliarder norske kroner til Energi Transfer Partners, som er hovedselskapet som står bak utbyggingen. NRK har også kartlagt Oljefondets investeringer, som er på 10,32 milliarder kroner i fem selskaper som står bak byggingen.

Dakota Access Pipeline (DAPL) er kontroversielt fordi det frakter skiferolje i rørledning gjennom urfolksområder, olje som vil forårsake enorme klimagassutslipp når det forbrennes.