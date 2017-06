– Selv om det har vært en ganske sen vår i nord så viser det seg at det er veldig tørt i noen områder, spesielt i sørhellinger hvor solen står på, sier Johnny Magne Nilsen som er vakthavende ved brannstasjonen i Tromsø.

I Vadsø, Mosjøen og Fauske ble det i går om tre mindre gressbranner. Ingen personer skal ha blitt skadet eller påvirket, og ingen store verdier har heller gått tapt.

I Tromsdalen var det igjen en lyngbrann i fjellsiden. Denne fikk de heldigvis slukket av oppmerksomme forbipasserende.

– Det var noen voksne som hadde kommet til tidlig til stedet. De hadde gjort en kjempeinnsats med å helle på vann og avgrense brannen, sier Nilsen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Dersom man har tenkt å fyre opp grillen i godværet i nærmeste fremtid burde man tenke seg om to ganger og forberede seg godt.

– Vår oppfordring er at man skal tenke seg om før man tenner et bål uten at man har tilstrekkelig med vann i nærheten og sikre det på en god måte med et kassebål med steiner rundt.

Brannvesenet i Tromsø blir ikke å sette opp noen ekstra tiltak i nærmeste fremtid knyttet til gressbranner og lignende. De har derimot en brannforebyggende avdeling som har i oppdrag å gi ut informasjon til publikum. Og dersom du er førstemann på stedet til en gressbrann er oppfordringen som følger:

– Dersom folk er til stede og oppdager det i en tidlig fase, anbefaler vi at de prøver å brekke av noen greiner og slå mot bakken. Ellers må de ta kontakt med nødetatene så fort som mulig, sier Nilsen.