Ny stor reintragedie langs Nordlandsbanen

– Hittil har vi funnet 50–60 påkjørte rein. 20 måtte vi avlive siden de var så hardt skadet, forteller reineier Lars Nikolas Kuhmunen til NRK tidligere i dag.

Først meldte NSB om 30–40 påkjørte rein, men tallet har fortsatt å stige etter hvert som reineierne har funnet flere. Tallet er nå oppe i 70 drepte, forteller reineieren.

– Man blir helt satt ut og deprimert, sier Kuhmunen.

Søndag ettermiddag leste reineierne i Saltfjellet reinbeitedistrikt om en reintragedie langs Nordlandsbanen. Det viste seg at det var deres rein.

– Vi visste ingenting om det før vi leste om det i avisa.

Reineierne rykket straks ut til området der ulykken hadde skjedd, like sør for Lønsdal i Saltdal. Synet som møtte dem er langt trasigere enn de trodde.

Langs jernbanen lå knuste rein og mye blod. Rundt 20 rein var fremdeles i live, men så hardt skadd at de måtte avlives på stedet, forteller Lars Nikolas Kuhmunen.

– Tragisk

Områdedirektør for Nordlandsbanen, Thor Brækkan i Bane NOR, opplyser at det var et NSB persontog som var på vei fra Bodø til Trondheim som har truffet den store flokken. Påkjørselen skal ifølge Brækkan ha funnet sted like ved Trettnes i Saltdal kommune klokken 14:05.

Thor Brækkan i Bane NOR. Foto: Jernbaneverket

– Vi har folk på stedet nå, som sammen med reineierne skal finne ut av dette. De holder nå på med å avlive dyrene. Deretter blir de sendt til destruksjon. Det er tragisk at vi igjen har en slik hendelse, bare kort tid etter de andre, sier han.

Les mer: 106 rein meid ned på Nordlandsbanen: – Kilometer med blodbad

Brækkan forteller at hastigheten settes ned så fort de har fått presise meldinger fra reineierne om hvor reinen befinner seg.

– Vi er i dialog med reineierne nå, og har satt ned hastigheten på ei 20 kilometer lang strekning, fra der reingjerdet slutter og nordover. Den kommer til å stå inntil videre, avslutter han.

Hittil har reineierne telt 30 døde rein langs Nordlandsbanen, og der er enda flere. De som er i området har ikke full oversikt over hvor mange rein som er blitt tatt av toget i dag klokken 14:05. Foto: privat

Persontog som traff reinflokken

Leder for i Saltfjellet reinbeitedistrikt, Per Ole Oskal. Foto: Privat

Leder for i Saltfjellet reinbeitedistrikt, Per Ole Oskal sier det var trist å få beskjed om at det igjen er påkjørt så mange rein.

Tre av distriktets reineiere er nå i området for å avlive rein som er skadet. Blant dem er Per Thomas Kuhmunen, som forteller at de til nå har talt 40 rein som er påkjørt.

– Og det er sannsynligvis snakk om flere, sier han.

Mens de er i området så kommer nok et tog og tar med noen rein som allerede er skadet. Oskal sier til NRK-Sápmi at Bane NOR snarest mulig må komme i gang med arbeidet med å sette opp gjerdet for å hindre flere slike tragedier.

Flere løsninger

Bane NOR opplyser at de i sommer satte opp reingjerder, men at disse står nord for der hendelsen skal ha skjedd. Pressesjef Thor Erik Skarpen sier at de ikke har vurdert reingjerder på akkurat dette området enda, men at det finnes flere andre løsninger som skal kunne forebygge flere påkjørsler på Nordlandsbanen.

– Noen reineiere har radiomerket flere av dyrene sine. Med slike data hadde vi kunnet se hvor dyrene befant seg, i tilfelle de var nær jernbanesporet. Dyrene kan også jages til der det er gjerde, det er det enkleste, avslutter Skarpen.