I starten av april forsvant plutselig hundene Gram og Lucy fra hjemmet deres ved Majavatn i Grane kommune.

Matmor Betty Kappfjell var utenbys og det var kun hennes ektemann som var hjemme med hundene.

Gram og Lucy løp hjemmefra for å lete etter Kappfjell, antar de.

Hundene var borte i omtrent en døgn før de ble funnet – påkjørt av et tog på vei nordover.

Og de er ikke alene:

Kappfjell kan fortelle at en svoger har mistet sin hund i dette området.

Nylig ble også hunden Lotta påkjørt på Nordlandsbanen i Bodø, skriver Avisa Nordland.

Ønsker gjerder med mindre masker

– Det er ikke så ofte det skjer, men det er så trist når det skjer, sier Kappfjell og legger til:

– Vi driver også med rein og har hatt mange påkjørsler der og det er trist. Men dette er to familiemedlemmer – de bor med oss.

Betty Kappfjell mener jernbanen burde vært bedre sikret i områder hvor folk bor. Foto: Privat

Huset deres ligger ikke langt unna jernbanen og de kan høre toget suse forbi hver dag.

– De har jo gjerder på begge sider, men de er for større dyr som rein og elg. Mine små hunder har nok kommet seg gjennom gjerdene og inn på dette området.

Den yngste hunden, Gram, var bare tre måneder. Mens tispa Lucy var sju år.

– Jeg skjønner at de ikke kan sikre alt, men jeg skulle gjerne sett at de hadde vært gjerder mindre masker på nettingen på slike plasser.

Godstog på Nordlandsbanen over Saltfjellet. Foto: Øystein Grue

Gikk fra 100 til null påkjørsler

Påkjørsel av rein og elg har i mange år vært et omdiskutert tema.

I 2022 skrev NRK om at 800 dyr, hovedsakelig elg og rein, blir påkjørt og drept på Nordlandsbanen hvert år.

Verst var det i Mo i Rana og den berykta Dunderlandsdalen, hvor 100 elg ble påkjørt sist vinter.

Kommunen, fylket og Bane Nor bestemte seg derfor for å gjøre noe og et 2,5 meter høyt gjerde ble derfor satt opp på rekordtid. Det gjorde susen:

– Det har ikke har ikke blitt kjørt i hjel en eneste elg siden, sa en letta nabo av jernbanen, Leif Egil Amundsen, tidligere til NRK.

– Vi forsøker etter beste evne å holde gjerder oppe

Bane Nor har ingen statistikk over påkjørte kjæledyr, men sier at dyr som hund og katt ikke blir påkjørt av tog så veldig ofte.

– Vi fjerner dem så fort som mulig. Når det gjelder kjæledyr så forsøker vi selvsagt å finne ut hvem som eier dem, sier Dag Svinsås i Bane Nor.

– Vi er veldig lei oss for at slike ting skjer, sier Dag Svinsås i Bane Nor Foto: Lise Sørensen / NRK

Men det kan være utfordrende å finne eieren da de ikke alltid er chippet.

– Vi har ikke noen store rutiner på hvordan vi skal finne dem. Men de er som regel ikke så langt hjemmefra.

– Vi er veldig lei oss for at slike ting skjer så vi forsøker etter beste evne å holde gjerder oppe. Det legger vi særlig vekt på der det bor folk og der det bor folk bor også dyrene.

– Vi er ikke plikt til å gjerdehold, men når vi setter opp et gjerde så har vi plikt til å vedlikeholde det.

Da hunden Lotta som sprang ut på togsporet lå det rester etter påkjørt elg på sporet. Ifølge Svinsås skal ikke det skje:

– Det skal ikke gjøre det. Vi har ansvar for å fjerne dem, men det er ikke vi som gjør det.

– Hvis det ligger igjen rester eller hele dyr så kommer andre dyr for å ta det. Det skjer i alle fall ikke ofte. Bjørn kan bli påkjørt, ørn blir ganske ofte oppkjørt. De sitter i sporet og spiser. Vi forsøker å få fjernet døde dyr så fort vi kan.

LES OGSÅ: