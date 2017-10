NSR danner bredt flertall

Norske Samers Riksforbund (NSR) danner et flertall med Åarjel-Saemiej Gïelh, Senterpartiet og Flyttsamelista. Disse fire representantene sammen med NSR sine egne, gir et flertall med 22 av 39 representanter på Sametinget kommende periode.

Onsdag 11. oktober kommer de nyvalgte representatnene til Sametinget, og Kong Harald åpner det åttende sameting.

Keskitalo får kritikk

Keskitalo får kritikk for valget av sammarbeidspartnere. Leder i Samefolkets Parti (SfP), Bjarne Store Jakobsen, sier at NSR bryter med sine egne prinsipper når de velger samarbeid med et norskt parti.

– NSR har tidligere vært prinsippfast på at norske partier ikke har noe på Sametinget å gjøre, derfor er det rart at de nå dropper SfP og heller samarbeider med SP, sier Jakobsen til NRK Sápmi.

Jakobsen mener at valget av SP som samarbeidspartner førte til at SfP fra Sør-Norge valgkrets ikke ble tatt inn i varmen.

Keskitalo svarer på kritikken med at SfP hadde så store krav til posisjoner at de ikke kunne inngå en samarbeidsavtale.

Ikke et rent NSR-råd

Aili Keskitalo, som har vært president to ganger før, forteller at hun ikke går for et rent NSR-råd denne gangen.

– Jeg vil senest mandag morgen kunngjøre hvordan det nye rådet kommer til å se ut; forteller Keskitalo.

De fire aktuelle representantene er: