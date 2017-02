– Vi gleder oss til en ærverdig markering og en bred dekning av hundreårsjubileet, sier NRK Sápmis direktør, Mona Solbakk.

Hun mener et hundreårsjubileum er en flott anledning til å gi det samiske et ekstra løft. Selve dagen, samenes nasjonaldag 6. februar, blir behørig markert i NRK.

Direktør i NRK Sápmi, Mona Solbakk, gleder seg stort til Tråante 2017. Foto: NRK

Historien bak jubileet og 6. februar begynte for nøyaktig 100 år siden, da sørsamen Elsa Laula Renberg tok initiativ til det første samiske landsmøtet. Siden den gang har hun vært kjent som en forkjemper og pionér for samiske rettigheter. Nå skal det feires med brask og bram i Trondheim.

Feirer i alle kanaler

NRK kommer altså til å være godt synlig under hele jubileet den kommende uka, i samarbeid med SVT, SR og YLE. Vi sender radio og live nett-sending fra torget, festkonsert fra Olavshallen i Trondheim samt en rykende fersk dokumentar om Elsa Laula Renberg på NRK 1. For å nevne noe.

– Jubileet dekkes på radio, tv, nett og sosiale medier. TV-kvelden 6. februar er satt av til vår store markering, fortsetter Solbakk.

NRK markerer jubileet på flere måter, i alle kanaler og gjennom hele året. Solbakk viser til at serien «Muitte mu» (Husk meg) på NRK1 bringer joiken ut til et stort publikum seks lørdager på rad. I april følger vi en reinflokk minutt for minutt på dens vandring fra vinter- til sommerbeite.

Her kan du følge åpningen av jubileumsuka. Vi sender live!

Tråante offisielle åpning torget Du trenger javascript for å se video.

Tråante 2017 - samisk jubileumsuke på NRK

NRK1:

6. februar kl. 18.30 Sámi álbmotbeaivi - samenes nasjonaldag.

6. februar kl. 21.30 - 22.40 Festkonsert Jielemen Aavoe (Livets glede) fra Olavshallen.

6 februar kl. 2240 - 2310 Elsa Laula Renberg – kvinnen som samlet Sápmi. Dokumentar.

8. februar kl. 23.20 Studio Sápmi. Samisk talkshow med aktuelle gjester og levende musikk.

NRK2:

5. februar kl. 18.30 Åtte årstider: norsk dokumentarserie. Vi følger en sørsamisk reindriftsfamilie gjennom åtte årstider.

6. februar kl. 19.45 Biebbmo – samiske mattradisjoner. Svensk dokumentar.

7. februar kl. 19.05 Åtte årstider. Norsk dokumentarserie. 2:4.

7. februar kl. 23.15 Konsertkveld med Katarina Barruk i Studio Sápmi

8. februar kl. 19.05 Åtte årstider Norsk dokumentarserie. 3:4

9. februar kl. 19.05 Åtte årstider. Norsk dokumentarserie. 4:4.

10. februar kl. 19.00 Biebbmo – samiske mattradisjoner. Svensk dokumentar

10. februar kl. 19.40 Lapp Affair – unfinished business. Konsertkveld i Studio Sápmi.

Nrk.no/sapmi:

6. februar kl. 10.30 – 10.45 Åpningsseremoni ved metodistkirken.

6. februar kl. 11.30-12.15 Offisiell åpning av Tråante 2017. Nettsending direkte fra Torget i Tråante/Trondheim. Programledere Elle Gaup og Vaino Rensberg.

6. februar kl. 14.00 -17.30 Veaigesátta. Radio direkte fra Torget i Trondheim.

6. februar kl. 16.00 - 17.00 Tråante 2017 - fra den røde løper i Olavshallen.

Direkte nettsending. Programledere Hanna Nutti og Máret Steinfjell.

7. februar kl. 14.00 -17.30 Veaigesátta. Radio direkte fra Torget.

8. februar kl. 14.00 -17.30 Veaigesátta. Radio direkte fra Torget.

9. februar kl 10.00 -17.30 Nettsending direkte fra samerådets seminar på Lerkendal.

9. februar kl. 20.00 – 20.30 Sápmi Soaré. Direktesending på nett fra Samerådets gallamiddag. Sápmi Soaré består av framtredende artister fra hele Sápmi.

10. februar kl. 14.00 -17.30 Veaigesátta direkte fra Torget.

10. februar kl. 14.00 – 15.00 Talkshow Steinfjell og Steinfjell sendes direkte på nett og på radio.

P1:

12. februar kl. 11.03 Gudstjeneste fra Nidarosdomen – Tråante 2017.