NRK avslutter direktesendingen Reinflytting minutt for minutt

– Vi hadde beregnet å være i mål i går eller i dag. Og vi er faktisk ikke i nærheten av å være der, forteller redaktør Ole Rune Hætta.

NRK følger reinflyttingen minutt for minutt kun fram til i natt.

Likevel skal siste del av reisen sendes på direkten, når reinflokken er framme ved Kvalsundet. Reinflyttingen avsluttes ved at reinen svømmer over sundet.

– Handler om arbeidsmiljø

Årsaken til at NRK likevel ikke følger hele reinflyttingen er at programmet fikk forsinket oppstart, og at selve reinflyttingen strekker mye ut i tid.

– Det gjør at vi har vært på jobb fryktelig lenge, så det er best å gi seg mens man kan, og man har helsa i behold. Det handler om de ansattes arbeidsmiljø, sier Hætta, som selv er på vidda under produksjonen.

– Det er nok en rekke skuffede mennesker, men jeg håper at seerne forstår at mannskapet ikke lar seg bytte ut på vidda 1. mai, sier redaktør Ole Rune Hætta. Foto: Inga Renate Buljo / NRK

Storstilt finale

– Hva tenker du om at dere nå må ta en pause?

– Jeg er også ganske sliten nå, så jeg synes det er greit. Det er bedre å heller konsentrere seg om en stor kjempefinale som blir utrolig fint, svarer Ole Rune Hætta.

Men akkurat nå det skjer er det enda ingen som vet.

– Det skjer kanskje torsdag, fredag eller lørdag, gjetter Hætta.