– Vi har mistet flytteleia vår og oppsamlingsområdet for rein. Det er stengt av både vindturbiner og vei. Vi har mye ekstraarbeid og stor usikkerhet fremover i vente, sier reineier Nils-Anders Appfjell.

21-åringen bor i Grane kommune i Nordland og tilhører Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. 23. mai starter rettssaken mellom reinbeitedistriktet og Øyfjellet Wind.

Helgeland tingrett skal da prøve gyldigheten av konsesjonsvedtaket i ekspropriasjonssaken om Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune.

Storkapitalen mot den lille mann

Et steinkast fra hjemmet sitt oppe i Haustreisdalen driver Nils-Anders Appfjell et lite slakteri og videreforedlingsbedrift.

Han har nylig tatt over farens driftsenhet og tilhørende familiebedrift.

– Forretningsideen bygger på å ta vare på vår egen reinkjøttproduksjon fra slakt, til foredlede produkter direkte til forbruker, forklarer Appfjell.

Bedriften har fått navnet Brurskanken Rein etter reinbeitedistriktets gamle navn.

Den samiske pioneren Elsa Laula Renberg hørte i sin tid til dette distriktet.

For 105 år siden holdt Renberg det første samiske landsmøtet. I dag fører en 21-åring fra hennes reinbeitedistrikt kampen videre.

Mot seg i denne rettssaken har Jillen-Njaarke storkapitalen og store samfunnsinteresser.

Øyfjellet vind er i ferd med å ferdigstille en vindpark med 72 vindturbiner.

48 turbiner produserer allerede strøm. I begynnelsen av juni skal alle turbinene være strømproduserende.

– Hele utbyggingen er estimert til 4,2 milliarder kroner. Vi har nok kommet opp i 5 milliarder når alt står ferdig, opplyser driftsleder Kjell Arne Bekkevold i Øyfjellet Wind.

Han syns det er trist at vindkraftutbyggingen ender opp i rettssalen.

– Det er synd. Vi er innstilt på å kunne drifte vindparken sammen med reindrifta og at vi kan vi leve i lag her fremover. Det er det store målet vårt, sier Bekkevold.

Strømmen som produseres går til hjørnesteinsbedriften Alcoa Mosjøen. Bedriften med 520 ansatte produserer aluminium.

– Strømmen betyr veldig mye. Vindkraft er konkurransedyktig. Det er billigere enn vannkraft. Dette gjør oss konkurransedyktige i verdensmarkedet, forklarer energisjef Ole Løfsnæs i Alcoa Mosjøen.

Strømmen fra Øyfjellet Wind utgjør opptil totredeler av Alcoa Mosjøens årlige strømforbruk.

Politikerne i Mosjøen er positive til vindkraftverket. Ordfører Berit Hundåla (Sp) mener at kraften fra vindturbinene styrker grunnlaget for bosetting i Vefsn.

– Vi sitter igjen med ubyggingsavtale, som gir kommunen en god slump penger hvert år. Vi har fått god mobildekning i hele fjellområdet og fast støtte til friluftslivet hvert år. I tillegg mange faste arbeidplasser, fastslår Hundåla.

Bukken og havresekken

Nils-Anders Appfjell syns ikke at alle de positive sidene veier opp for de negative.

– Alt dette har liten verdi hvis vi mister grunnlaget for reindrifta og den samiske måten å leve på, påpeker Appfjell.

Olje- og energidepartementet (OED) ga i november 2016 Eolus Vind (nå Øyfjellet Wind) konsesjon til å bygge og drive Øyfjellet vindkraftverk. Under rettssaken stiller OED som partshjelp for Øyfjellet Wind.

Mandag var olje- og energiminister Terje Aasland i Mosjøen for å bli kjent med saken.

– Reindriftsnæringen har bedt om at vedtaket blir kjent ugyldig. Da er det naturlig at vi redegjør for hva som er vårt grunnlag for konsesjonsvedtaket, forklarer Aasland.

Ministeren anser ikke OED som part i saken, men det er Appfjell uenig i.

– De er som bukken som skal passe på havresekken. De er med på rettssaken for å forsvare sine egne feilgrep, mener Appfjell.

Den unge reineieren er optimist før rettssaken og håper på medhold fra tingretten.

– Så en fremtid i reindrifta det har jeg. Utfordrende blir det. Jeg har fortsatt tro på at jeg blir å klare å stå igjen i reindrifta i fremtiden, håper Appfjell.

En parallell til Øyfjellet-saken er den såkalte Fosen-saken. I den saken vant reineierne. Høyesterett slo enstemmig fast at konsesjonen som i 2013 ble gitt av OED til to vindkraftanlegg på Fosen var ulovlig. Urfolks rettigheter er krenket.