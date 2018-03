– Hvert år får vi litt mindre midler til NAV fra staten, og vi må finne lurest mulig måte å utnytte midlene på, sier fungerende direktør i NAV Nordland, Petter Richardsen.

Dette er forklaringen til at NAV nå planlegger å sette i gang tre prøveprosjekter i Nordland:

Pilot Narvik: NAV i Narvik, Ballangen og halve Tysfjord blir én enhet når kommunene slår seg sammen i 2020.

NAV i Narvik, Ballangen og halve Tysfjord blir én enhet når kommunene slår seg sammen i 2020. Pilot Indre Salten: Dekker området Fauske, Saltdal, Sørfold, Beiarn og Hamarøy (pluss halve Tysfjord fra 2020). Én av kommunene vil bli vertskommune, som skal administrere tjenestene i hele området. Skal behandles av politikerne etter sommeren.

Dekker området Fauske, Saltdal, Sørfold, Beiarn og Hamarøy (pluss halve Tysfjord fra 2020). Én av kommunene vil bli vertskommune, som skal administrere tjenestene i hele området. Skal behandles av politikerne etter sommeren. Pilot Sør-Salten: Dekker kommunene Rødøy, Gildeskål og Meløy. Disse skal finne en måte å samarbeide på.

Beholder kontorene

Ingen av kontorstedene vil etter planene bli lagt ned.

– De fleste av tjenestene som NAV leverer er jo til innbyggere, og da kreves det at vi er til stede der de er, forklarer Richardsen, og legger til:

Likevel ser det ut til at det kan bli færre ansatte.

– Vi har mindre penger til drift, altså til ansatte. Mindre penger fra staten fører til at vi får færre ansatte på NAV-kontorene rundt om i Nordland, forklarer Richardsen.

Petter Richardsen sier at de vil fokusere både på digitale løsninger og samarbeid på tvers av kommunegrenser.

Og prosjektet består ikke bare av innsparinger.

Amund Eriksen, rådmann i Hemnes, er med i styringsgruppa. Foto: Privat

– Viktigste samiske områdene

Styringsgruppa for prosjektet, som heter «NAV i Nordland i en ny tid», har lagt inn det samiske som en del av jobben.

– Vi er opptatt av tilbudet og tilretteleggingen til den samiske befolkningen. Når pilotprosjektene leverer en rapport så må de også fortelle hvordan den samiske befolkningen skal sikres et likeverdig tilbud i NAV-kontorene, sier Amund Eriksen, rådmann i Hemnes, som er med i styringsgruppa.

Modellene i Indre Salten og Narvik treffer de viktigste og tyngste samiske områdene, forklarer Eriksen.

– Norge har et ansvar for å også gi den samiske befolkningen et helhetlig helse- og sosialtilbud. Og da må det problematiseres. Hva vil det si? Hva mer må inn i kontorene for å ivareta lovkravet?